Bayreuther Festspiele: Ring der Embryonen

Von Manuel Brug

Bei den Bayreuther Festspielen ereignet sich derzeit, mit zwei Jahren pandemischer Verspätung, die Neudeutung des „Rings des

Nibelungen“ durch einen noch weitgehend unbekannten, 33 Jahre jungen österreichischen Regisseur. Valentin Schwarz pfeift auf Bekanntes, auf die üblichen Theatertricks und Wagners genialische Musikmanipulation. Bei ihm liegt alles Unglück in der Familie, einem miesen, mafiösen Oligarchen-Clan. Zwei verfeindete Brüder kämpfen gegeneinander, sie heißen Wotan und Alberich.

Bereits in der Fruchtblase schlagen sie als Embryonen aufeinander ein, und auch am Ende schweben da zwei Föten – noch sind sie friedlich. Wie lange? Der Erlösungsschluss in Des-Dur ist das Zuckerl für die wundgeriebenen Gemüter der Wagnerianer angesichts vielerlei Zumutungen. Es hat nichts genützt: Der Buh-Sturm für Valentin Schwarz war hart und lang. Denn es gab keinen Ring und kein Gold. Die Wotan-Brut hat schlechte Gene. Kinder symbolisieren hier zwar die Macht und die Zukunft. Nie aber geht es in dieser sehr blonden Familie um sie als geliebte Personen, nur um ihren Stellenwert.