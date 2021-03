Berlinale, Tag 3: Lust an der Provokation

Den entgegengesetzten Weg geht die Portugiesin Susana Nobre in „Jack’s Ride“ („No taxi dó Jack“), ihrem auf analogem Filmmaterial gedrehten Beitrag zum Programm der Forum-Reihe: Sie porträtiert, im klassischen 4:3-Filmformat, einen vor seiner Pensionierung stehenden Arbeiter, indem sie der sympathischen Wirkung und Geschichte ihres Helden vertraut; seine Reise durch Portugal wird klug mit den Erinnerungen an die 1970er-Jahre in New York City, wo er sich als Einwanderer einst durchschlug, verflochten. Auch dies ein Film zwischen den Zeiten, der aber – bei allem formalen Nonkonformismus – Ruhe, Selbstsicherheit und Schönheit ausstrahlt.