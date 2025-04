Bitte keine Menschen: Edgar Honetschläger stellt in Linz aus

Seit 1989 engagiert sich Honetschläger ökologisch, betreibt seit sieben Jahren ein sich global entwickelndes Projekt namens „GoBugsGo“, das unter anderem die Etablierung menschenfreier Zonen als Lebensraum für Insekten zum Ziel hat. In Italien, am neapolitanischen Capodimonte, ist es – wie auch in der Wachau, in Wallendorf, Weitra und Langlois – bereits gelungen, eine solche „lebende Skulptur des 21. Jahrhunderts“ zu errichten. Die Linzer Stadtregierung hat nun, aus Anlass der Show, der Initiative ebenfalls ein zu verwilderndes Grundstück überlassen.