Bob Dylan in Wien

Immerhin auf die Straßenmusiker ist Verlass. Dann, wenn Dylan vermutlich schon im Nightliner zum nächsten Konzert seiner never ending tour tingelt, wird der Platz vor der Halle zur Huldigungsstätte. Endlich laut mitsingen, tanzen, die Klassiker so hören, wie es die Anhänger gerne hätten. „Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me / I’m not sleepy and there is no place I’m going to. / Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me / In the jingle jangle morning I’ll come follwing you.“