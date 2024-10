Historiker Richard Overy: Warum führen wir Krieg?

Freund oder Feind

Den britischen Historiker Richard Overy begleitet der Krieg seit Jahrzehnten. Er hat Standardwerke zum Zweiten Weltkrieg geschrieben, erst im Vorjahr erschien „Weltenbrand“ in deutscher Übersetzung, Overys monumentale Chronik der Jahre 1931 bis 1945. Den Titel seines jüngsten Buchs hat Overy, 76, jenem klassischen Briefwechsel entliehen: „Warum Krieg?“ Overy begibt sich darin nicht auf den Feldherrenhügel uneingeschränkter Deutungshoheit, sondern umrundet sein Thema in konzentrischen Kreisen. Der chronisch unbeantwortbaren Fragestellung stellt der Zeitgeschichtler keine eilfertigen Erläuterungen gegenüber, er analysiert Krieg nicht in den Dimensionen von Schuld und Sühne. Overy setzt Puzzleteile zusammen, die zwangsläufig das schleierhafte Bild eines unaufhörlichen Menschheitsversagens ergeben. Ließe sich die Spur einer halbwegs gesicherten Antwort auf die Frage nach dem Krieg finden, wäre das 20. Jahrhundert, in dem es laut Overy kein einziges Jahr gab, in dem nicht irgendwo auf der Welt ein Krieg oder Bürgerkrieg tobte, anders verlaufen. Krieg bleibt das zerklüftete Terrain des Spurenlesens, eine kolossale Landkarte des Leids. „Warum Krieg?“ ist kein Nachschlagewerk fortlaufender Barbarei, vielmehr der Versuch, die ordinäre These des NS-Rechtsphilosophen Carl Schmitt, wonach die Menschheit ihre Welt seit je in „Freund oder Feind“ unterteile, minutiös auszubuchstabieren.

Das Unterfangen, Krieg monokausal erklären zu wollen, ist vergeblich. „Theoretiker erklären, was Historiker wissen“, zitiert der Forscher, der an der Londoner University of Exeter lehrt, den US-Politikwissenschafter Kenneth Waltz: „Krieg ist normal.“ Overy durchmisst die Felder der Biologie (Darwin), der Psychologie (Freud), der Anthropologie (die US-Wissenschafterin Margaret Mead behauptete, Krieg sei eine Erfindung) und der Ökologie – Krieg als Kampf um „Lebensraum“, als Effekt von Klimaschocks und Umweltzerstörung. Dazu öffnet Overy eine weitere, grundsätzlichere Ebene: Krieg als ungezügelte Gier nach Ressourcen jeglicher Art, als Ausdruck von Religionsfanatismus, als wahnhaftes Streben nach Macht, verkörpert durch Alexander den Großen, Napoleon Bonaparte und Adolf Hitler, von Hybris und Hass besessene Figuren, die Weltenbrände entfachten.

Overy erklärt die Wege – und Irrwege – zum Krieg. „Betrachtet man diese beiden Erklärungsebenen – den allgemeinen Kontext, der die spezifischen Motive umschließt –, so kann Krieg als eine Mischung von Imperativen verstanden werden, die im Lauf der menschlichen Geschichte erstaunlich konstant geblieben sind“, notiert er: Krieg sei keine „vorübergehende Verirrung“, sondern „integraler Bestandteil der langen Geschichte des Menschen“. Das von der Anthropologie lange Zeit sekundierte Paradigma der unkriegerischen, bukolisch veranlagten Jäger und Sammler, der „edlen Wilden“ (Jean-Jacques Rousseau), kritisiert Overy radikal: „Selbst beim berühmten prähistorischen ‚Ötzi‘ aus dem Gletschereis, der 1991 gut erhalten in den Alpen entdeckt wurde, dauerte es zehn Jahre, bis man entdeckte, dass er eine Pfeilspitze im Rücken hatte – und dass an seinem Messer Blutspuren von mindestens drei anderen Menschen klebten.“