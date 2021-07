Cannes-Tagebuch 2021, Teil eins: Störsignale zur Festivaleröffnung

Das cinephile Pathos, das am gestrigen Eröffnungstag mobilisiert wurde, verliert sich im Alltagsleben, draußen vor den Kinos. Es ist seltsam ruhig in Cannes, gemessen daran, dass die bedeutendsten Filmfestspiele der Welt hier gerade zu laufen begonnen haben. Alles ist noch ein wenig heller und heißer als sonst – das Festival findet üblicherweise im Mai statt, aus Virussicherheitsgründen war die diesjährige Edition in den Juli verschoben worden –, aber der notorische Menschenstrom, der sich stets verlässlich entlang der Croisette und der parallel laufenden Rue d’Antibes staute, ist nicht mehr da, ist entspannt flanierenden Urlaubs- und Filmbranchengästen gewichen. Die Covid-Krise hat das Festival verlangsamt und verdünnt, viele Stammklienten vor allem aus Übersee haben offenbar auf das Reisen verzichtet, und auch organisatorisch ist noch einiger Sand im Getriebe: Das Kartenbuchungssystem stürzt verlässlich jeden Morgen für Stunden ab, und die Überprüfung der Impfzertifikate und Testergebnisse verzögert den Einlass in bestimmte Festivalzonen erheblich.

Sehr bewusst streute auch der französische Regisseur Leos Carax („Holy Motors“) Sand ins Getriebe jenes Films, den man zur Eröffnung vorgesehen hatte: ein verqueres, vielfach beklemmendes Meta-Musical, eine Tragikomödie, in dem die Pointen nicht zünden wollen und das Drama einen auf Distanz hält. „Annette“ heißt der Film, besetzt mit Stars wie Adam Driver und Marion Cotillard, geschrieben und komponiert von dem kalifornischen Brüderpaar Ron und Russell Mael, das seit den frühen 1970er-Jahren ein musikalisches Unternehmen namens Sparks führt. Vielleicht ist es die Überdosis an Exzentrik – die wahnwitzige Multiplikation von Carax’ Stilisierungswillen, Drivers um alle Ecken gedachten Spiel-im-Spiel und den vertrackten Kompositionen der Sparks –, die „Annette“ so irritierend und opak wirken lässt. An dieser Erzählung vom Schock-Comedian und Performance-Künstler Henry (Driver), der seine Liebe zu dem Opernstar Ann (Cotillard) nur in Vernichtungslust umsetzen kann, ist alles synthetisch, von den surrealen Schauplätzen und dem scheinorchestralen Pop-Bombast der Songs bis zu dem Baby, das dem Paar geboren wird: Eine animierte hölzerne Gliederpuppe ist die bizarre Titelheldin dieses Films, in dem eine fast antike Tragödie mit gothic horror und viel bösem Medien- und Celebrity-Sarkasmus verschnitten wird. Ein nicht ganz befriedigender, aber jedenfalls wagemutiger Start in diese so atypischen Filmfestspiele, die nach 26 Monaten Pause, wie das ätherisch singende Marionetten-Baby Annette, selbst zu einer Art geisterhaftem neuen Leben angesprungen sind.