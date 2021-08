Charlie Watts' Takt und Timing

Keine Soli, keine Posen, kein Pomp. Charlie Watts hatte keine Batterie von Trommeln, auf die er wild einschlagen hätte können. Er arbeitete mit Reduktion und Understatement, ließ Raum für seine exaltierten Bandkollegen vorn an der Rampe. Charlie Watts hat stets genau das gemacht, was für virtuose Schlagzeuger die größte Herausforderung ist. Er spielte simpel.



Denn natürlich war es nicht simpel, wie Charlie Watts zu spielen. Man muss sich, wollte man dessen Stil imitieren, bedingungslos in den Dienst eines Songs stellen. Man darf nicht zeigen wollen, was man eigentlich kann. Bei "Gimme Shelter" etwa sind die Drum-Fills, die Songabschnitte voneinander abgrenzen, sehr reduziert, und die Becken werden kaum benutzt. Hier blickt man in den Maschinenraum der Stones: So ließen sie ihren speziellen Groove entstehen. Viele Menschen-und vielleicht insbesondere Schlagzeuger-leiden an großer Angst vor der Leere, an einem Horror vacui. Es ist natürlich, musikalische Leerstellen füllen zu wollen. Sie nicht zu füllen, dafür braucht es Disziplin oder große Entspanntheit. Charlie Watts hatte beides. Und er verfügte über perfektes Timing. Seine Basstrommel trieb meist leicht nach vorn, analysierte Stewart Copeland von The Police, während seine Snare kaum merkbar hinterher marschierte. So erzeugte der Stones-Drummer in seiner Konstanz innere Spannung. Wenn man sich die Schlagzeugspur von "Gimme Shelter" isoliert anhört - im Netz ist das möglich -,wird die Eleganz des rhythmischen Gerüsts erst deutlich.