Charlie Watts: Fels in der Brandung

Als einer der bestgekleideten Popmusiker der Welt, der auch feinen Tweed mit unnachahmlicher Lässigkeit tragen konnte, als wäre es ganz selbstverständlich, als Rockmusiker so auszusehen, wurde er oft gewürdigt; es stach eher in die Augen als sein seelenruhiges Spiel. Die Neigung zum Edlen ließ ihn vier kostbare Oldtimer anschaffen, in denen er gerne saß, wie er berichtete, und ab und zu den Motor startete. Fahren konnte er mit seinen prachtvollen vintage cars nicht, denn er hatte keinen Führerschein. Natürlich verweigerte Watts auch Mobiltelefone und Laptops. Wer ihn erreichen wollte, müsse ihm eben einen Brief schreiben, erklärte er achselzuckend.

Der Jazz war seinem Herzen näher als der Rock’n’Roll. Mit der Musik von Chico Hamilton, Gerry Mulligan und Charlie Parker wuchs er auf, brachte sich als Arbeiterkind ab 1955 das Trommeln bei; wenige Jahre später, noch als Teenager, trat er in lokalen Jazzclubs auf, bis ihn der Musiker Alexis Korner, der ihn 1962 in seine Band holte, auch mit Rhythm’n’Blues konfrontierte. Er habe vom Zuschauen und Zuhören gelernt, sagte Watts. Man müsse nicht möglichst viele Noten produzieren, sondern vor allem ein guter Zuhörer sein. In der Jazz-Improvisation sei diese Fähigkeit unabdingbar.