Christina Stürmer: "Auch im Weinviertel gibt es Internet und Zeitungen"

profil: Wir leben in turbulenten Zeiten. Die neuen Songs haben Sie zu einem Gutteil in Ihrem Heimstudio im Weinviertel aufgenommen. Ist das Album eine Nabelschau? Stürmer: So sehe ich das nicht. Vor allem seit meinem Kind haben sich die Perspektiven verändert. Das Schöne an Kindern ist ja, dass sie noch keine Vorurteile haben, ihnen ist die Hautfarbe egal, sie sehen in den Menschen nicht das Schlechte, sondern das Gute. Prinzipiell ist für sie jeder Mensch einmal ein Freund. Ich stelle mir permanent die Frage: Was will ich meinem Kind mitgeben, in welche Welt wurde es geboren? Natürlich will ich meiner Familie einen sicheren Hafen bieten, aber auch im Weinviertel gibt es Internet und Zeitungen. Man bekommt schon mit, was auf der Welt so los ist.