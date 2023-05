"Club Zero": Jessica Hausner tritt mit neuem Film in Cannes an

Das fremde Leuchten der Farben in Jessica Hausners Filmen ist das entscheidende Signal ihrer Absicht. Die ganz realen Abgründe, die um uns klaffen, verwandelt die Regisseurin in bunt strahlende Parabeln. Ihr in Minzgrün, Pink und Rot gehaltener Biotechnologie-Thriller „Little Joe“ (2019) etwa kreist um eine im Labor entwickelte, möglicherweise wesensverändernd wirkende Pflanze, deren purpurnes Äußeres zugleich anzieht und abstößt. In Hausners Wallfahrtsgroteske „Lourdes“ (2009) wird das traditionelle Blau des Jungfrauenumhangs in den allgegenwärtigen Marienstatuen zum Leitmotiv. Die Bettdecken und die Zimmervorhänge, sogar die Augen der Heldin weisen jenes wässrige Blau auf: eine minimalistische Farce in Ultra-Marienblau. Ein Spiel mit filmischen Oberflächen wird auch in Hausners Konzeptschocker „Hotel“ (2004) veranstaltet: Über den glühenden Rot- und Grüntönen der Interieurs liegt ein leises Dröhnen, das von nirgendwoher zu kommen scheint.

Intensive Farbe sei „eine Spur, die ins Innere der Filme führt, ein Sprengstoff, der momentan vom Zwang der geregelten Erzählung befreit“. Was die legendäre Kritikerin Frieda Grafe einst über das Kolorit des Kinos sagte, gilt insbesondere für Jessica Hausner, die wie hierzulande keine andere Farbfilme macht. Ihr sechster abendfüllender Film, gedreht am St. Catherine’s College der Universität Oxford und in Wien, heißt nun „Club Zero“. Er stellt, bei einem Budget von rund sechs Millionen Euro, ihre bislang größte Produktion dar. Zum zweiten Mal (nach „Little Joe“ 2019) nimmt Jessica Hausner damit in Cannes am Wettbewerb des bedeutendsten Filmfestivals der Welt teil. Eine neue Lehrerin, gespielt von der Australierin Mia Wasikows-ka („Jane Eyre“, „Stoker“), unterrichtet an einer Elite-Privatschule eine Klasse für „bewusste Ernährung“, wo sie bald radikalen Lebensmittelentzug propagiert. Während der Rest der Lehrerschaft und die Eltern der Zöglinge nicht begreifen, was da passiert, formiert sich ein Geheimbund: Der Club Zero geht in den soziopolitischen Widerstand.

Die wenigen Fotos, die es von diesem Film bislang zu bestaunen gibt, zeigen gelb und sandfarben uniformierte Jugendliche bei kollektiven Ritualen in modernistisch-abweisender Architektur, beim Essen vor praktisch leeren Tellern – und die durch einen sonnigen, von dicht belaubten Bäumen eingefassten Schulhof schreitende Wasikowska in einer orange-roten Textilkombination. Der Film, zu dem gemäß den Regularien des Festivals bis zur Weltpremiere am 22. Mai Stillschweigen verordnet wurde, sei inspiriert von dem Märchen „Der Rattenfänger von Hameln“, heißt es. Es mache ihr Freude, die Details von Raum und Zeit im Ungewissen zu belassen, sagte die Regisseurin 2019 in einem profil-Interview. „Eigentlich erzähle ich in meinen Filmen immer Märchen. Und die könnten vor oder nach unserer Zeit spielen.“