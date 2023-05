Gebrüll und Übergriffe: Kursiert in Österreichs Filmbranche eine "schwarze Liste"?

Letzthin haben die Verhältnisse sich gewandelt, den (zwar noch existierenden) Set-Tyrannen werden Manipulation, Achtlosigkeit und Demütigung heute entschieden schwerer gemacht. Vor allem zwei Namen, die einem Star-Schauspieler und einem durchaus namhaften Regisseur gelten, werden all jenen, die sich diesbezüglich in der Branche umhören, immer wieder zugeraunt.

In Deutschland erregt der infolge eines Berichts des deutschen Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ entstandene Skandal um Til Schweiger seit Tagen die Öffentlichkeit. Dem Schauspieler wird vorgeworfen, alkoholisiert am Set erschienen zu sein, physische Gewalt angewandt und sexistisch agiert zu haben. Und auch in Frankreich steht die Filmbranche in Verruf: Um gleich zwei der Werke, die in wenigen Tagen in Cannes uraufgeführt werden, ranken sich Erzählungen von Unachtsamkeit und Gewaltanwendung. Die französische Filmemacherin Maïwenn, die den Eröffnungsfilm des Festivals inszeniert hat, etwa soll einen Journalisten in aller Öffentlichkeit attackiert haben.