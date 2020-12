Taylor Swift, wie geht es Ihnen heute?

2020 schleppt sich in die finale Runde. Man möchte es nicht glauben. Und dann auch noch eine provokante Frage frühmorgens: Wie geht es Ihnen heute? Andererseits, das konnte ich in den letzten Monaten zweifelsfrei feststellen, hat sich in der Frage nach der persönlichen Stimmungskurve ein Paradigmenwechsel vollzogen. Das ist beim Kindergartenelterngespräch nicht anders als in der Schlange vor dem Massentest oder beim Stiegenhausgeplauder mit den lieben Nachbarn: Kann man am Ende dieses verkorksten Jahres einfach sagen, wenn es einem nicht so gut geht, weil einem die Situation, die Sorgen um Mitmenschen, die Betreuungsengpässe, die persönlichen Dämonen immer mehr zu schaffen machen?