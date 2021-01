Corona-Kulturpolitik: "Schlag ins Gesicht"

Thomas D. Trummer & Werner Döring, Direktor und Geschäftsführer des Kunsthauses Bregenz:

„Wir haben die Ausstellung Seasonal Greetings von Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl im Dezember eröffnet – ein vielbeachteter Erfolg. Die Schließung durch den Lockdown ist schmerzlich, auch weil die Tage zwischen den Jahren traditionell zu den besucherstärksten zählen. Die Ausstellung ist bis zum 14. März vorgesehen. An diesem Plan möchten wir festhalten, zumal Knebl & Scheirl auf die derzeitige Situation reagieren, das Lebensgefühl, die Probleme von Isolation und Erstarrung thematisieren. Im Erdgeschoß befindet sich – wie profil bereits berichtet hat – eine begehbare Installation, die auf Das Eismeer von Caspar David Friedrich Bezug nimmt. Statt des im Eis gekenterten Schiffs sind dort ein weiches Plüschsofa und einige Leuchter aus den 1960er Jahren zu sehen. Ein Versuch, sich am Eis zu wärmen, aber auch Heimeligkeit unter Lustern, die wie Schneekristalle und im heutigen Blick wie eine Karikatur des Corona-Virus aussehen.“

„Als zweite Ausstellung 2021 bereiten wir eine Ausstellung von Pamela Rosenkranz vor. Die Bedingungen sind durch die eingeschränkten Reisemöglichkeiten und logistische Probleme in der Produktion erschwert. Das Kunsthaus Bregenz lebt von maßgeschneiderten Projekten. Künstler*innen planen meist einmalige Raumerlebnisse, die speziell für das KUB entworfen werden. So ist es auch bei der Ausstellung von Pamela Rosenkranz. Ich freue mich sehr auf ein außergewöhnliches Projekt, durchdachte Beobachtungen münden in sinnliche Räume. Die Atmosphäre von Peter Zumthor wird noch gesteigert. Es wird ein Erlebnis! Die Ausstellung von Pamela Rosenkranz ist vom 27. März bis zum 4. Juli vorgesehen.“

„Flexibilität ist mehr denn je gefordert. Wir hatten im vergangenen Jahr eine sehr erfolgreiche Serie von Ausstellungen. Unvergessliche Zeit, die im Juni 2020 unmittelbar auf den Beginn der Krise reagiert hat und über den Sommer lief, zeigte nur Arbeiten, die während Lockdown und Quarantäne entstanden sind. Wir sind überzeugt, dass diese Gegenwart – so schwer sie als Bürde und Last gesellschaftlich, politisch und im Alltag erlebt wird - künstlerisch produktiv ist. Das lässt sich an der Praxis vieler Künstler*innen beobachten. Darum sollten wir Künstler*innen und der Kunst gerade jetzt so viele Chancen wie möglich zu geben, die Themen der Gegenwart ansprechen.“

„Das Auf und Ab macht eine Planung schwierig, es gibt viele Unwägbarkeiten, allenfalls notwendige Verschiebungen, aber auch finanzielle Fragen (z.B. diese: Wer bezahlt bereits gebuchte Transportkapazität, wenn diese verschoben werden muss? Wer übernimmt Flugbuchungskosten, allfällige Honoraransprüche etc.?). Das Kunsthaus Bregenz lebt von dem Engagement der Künstler*innen, die aus allen Erdteilen anreisen, mehrmals im Vorfeld und auch etliche Tage während des Aufbaus hier verbringen. Nur so sind die außergewöhnlichen und unverwechselbaren Ausstellungen möglich, für die das KUB weltbekannt ist. Sind Reisen langfristig eingeschränkt, so werden wir gezwungen werden, auf Fertigware umzusteigen, wie viele Museen das jetzt schon machen, das heißt, auf Werke zu bauen, die von einem Museum ins andere geliefert werden oder einfach im Depot lagern.“

profil: Ist man mit der zuständigen Politik in kontinuierlichem Gespräch?

„Ja. Wir sehen in der Politik das Bemühen, die Situation soweit als möglich zu entschärfen. Doch müssten notwendige Maßnahmen infolge Covid-19 ,ausgewogen’ sein, damit diese verstanden und als gerecht empfunden werden. Freitesten im Gastrobereich gilt für eine Woche, im Kulturbereich 48 Stunden – und dies obwohl die Infektionsgefahr aufgrund der Präventionskonzepte deutlich geringer sein dürfte? Noch schwieriger als die momentane Lage sind wohl die Verteilungskämpfe, die nach der Krise kommen werden. Sie werden zeigen, was die politisch Verantwortlichen wirklich wollen.“

„Die Kurzarbeit war und ist ein Mittel, um anfallende Kosten im Personalbereich zu senken. Trotzdem sind Einnahmeneinbußen etwa bei den Eintrittsentgelten, im Sponsoring etc. unausweichlich und werden uns schaden. Die prognostizierten Einbußen bei den Eigenerlösen liegen für 2021 bei rund 25 Prozent, derzeit bei 100 Prozent. Es erfolgt seitens der Bundesregierung aktuell für den Zeitraum des Lockdowns eine Kompensation von 50 Prozent. Für das Jahr 2021 werden die Einnahmen um rund acht Prozent rückläufig sein (minus drei Prozent bei den Landessubventionen, minus 25 Prozent bei den Eigenerlösen). Für uns ist dies schwer verständlich und nicht nachvollziehbar, dass die ,Investition in die Zukunft’ im Kulturbereich rückläufig ist.“

„Wir benötigen klare Bedingungen, transparent kommuniziert, bei welchen Inzidenzzahlen / Fallzahlen / Intensivbettenkapazitäten der Kulturbereich öffnen darf und welche Bedingungen (Präventionskonzepte, Masken tragen, Freitesten, Impfpflicht?) einzuhalten sind. Dabei brauchen nicht nur Institutionen Perspektiven, auch die Künstler*innen und nicht zuletzt das Publikum. Denn wir brauchen die Kunst, gerade in der Krise.“

profil: Was wird die Krise kosten?

„Viel, aber das alles wird uns auch etwas bringen: Wir werden den Wert der Kunst noch mehr schätzen lernen.“