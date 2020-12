Wie wichtig ist uns die Kultur? Und was wird aus ihr werden?

Die Kunst wird's überleben, ihre Tempel allerdings wohl nur zum Teil. Es wird zu einem Ausleseverfahren kommen, in dem nur jene eine Chance auf Stabilität haben werden, die etwas Singuläres bieten, das nur dort, an einem Schauplatz außerhalb der eigenen vier Wände, zu erleben sein kann. Die Home-Entertainment-Trainierten werden bleiben, wo sie so perfekt unterhalten werden: daheim. Die Euphorie der Verliebten wird verfliegen, das Dopamin versiegen. Was dann noch bleiben wird, ist nur das Nötige. Die Konzentration aufs Wesentliche, auf die unvergleichliche Sinnlichkeit eines Bühnengeschehens, das sich vor unseren Augen vollzieht, oder auf die kollektive Erfahrung des Filmsehens in einem Kino, der Auseinandersetzung mit (insbesondere analogen) Bewegtbildern auf einer großen Leinwand, könnte einen ganz neuen Stellenwert erhalten. Wenn die Zerstreuung nur noch dort stattfände, wo sie am einfachsten zu haben wäre-und darauf richten wir uns nolens volens ja gerade ein-,bliebe der restliche Spielraum vor allem jenen überlassen, die über kulturelle Nebenfunktionen wie "Service" oder "Entspannung" hinausdenken.

Am Ende mag es daher, so betrachtet (und nur unter Ausblendung der katastrophalen Folgen für die KulturarbeiterInnen nicht überlebensfähiger Betriebe), sogar von Vorteil sein, wenn der Kunstkonsum als öffentliche Freizeitbeschäftigung ein Auslaufmodell wäre. Eine Neudefinition dessen, was wir, jede und jeder von uns, von der Kunst eigentlich wollen, könnte zur Entwicklung einer ungeahnten kulturellen Dringlichkeit führen, die zwar bestimmte Kunstformen weiter in die Musealisierung treiben würde, aber dafür sorgen könnte, dass uns allen deutlich und bewusst wird, was wir an einer Landschaft haben, die uns kreativ irritiert, schockiert und herausfordert. Dafür wird es viel guten Willen brauchen-und nicht zuletzt eine Volksvertretung, die ihre Verantwortung dafür wahrnimmt, dass man sich gerade das scheinbar Elitäre an der Kunst, also auch deren unumgängliche Kampfansagen und Zuspitzungen, im Interesse aller leisten können muss.