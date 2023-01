"Corsage" nicht für Auslands-Oscar nominiert

Der österreichische Film "Corsage" ist nicht für den heurigen Auslands-Oscar nominiert. In dem Film von Marie Kreutzer spielt Florian Teichtmeister Kaiser Franz Joseph. Teichmeister steht kurz vor dem Prozess, er hat zugegeben zehntausende Abbildungen von Kindesmissbrauch zu besitzen.

Nach Bekanntwerden der Causa hatten bereits einige Kinos "Corsage" aus dem Programm genommen. Oscar-Ehren in Aussicht hat hingegen bei der Hollywoodgala am 12. März die deutsche Produktion "Im Westen nichts Neues" mit dem Wiener Schauspieler Felix Kammerer in der Hauptrolle.