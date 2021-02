Countersound: Aufschrei von Cardi B wird zur Coronavirus-Hymne

Jede Krise verdient ihren Soundtrack: Die US-Rapperin Cardi B äußerte sich vor wenigen Tagen mit einem Video-Aufschrei zur Krisensituation: „Coronavirus! I'm telling you, shit is gettin' real!“ Der findige New Yorker Produzent und DJ iMarkkeyz hat aus dem spontanen Gefühlsausbruch einen viralen Remix gebastelt und erobert damit die Streaming-Charts.