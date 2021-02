Auf Herz und Leber

Ein Fehlschlagerl jagt das nächste

Der eigentliche Star jenes Abends wird naturgemäß nicht Stromer sein, sondern der Single Malt Bruichladdich, sprich [ˌbɹʊəxˈladɪ(ç)], also etwa „Bruchläddi“ (nach anderen Quellen auch: „Brukläddi“), was wie die lässige Verkleinerungsform einer „Bruchlandung“ klingt – und uns also ganz organisch zum nächsten Thema führt: zur Fehlschlagerl-Serie der Bundesregierung nämlich, was die Verteilung dringend nötiger Impfstoffdosen für Hochrisikopatienten betrifft. profil-Redakteurin Rosemarie Schwaiger fasst in diesem Video den Stand der Dinge zusammen und plädiert dafür, dass Menschen, die eine Covid19-Infektion bereits überstanden haben (es könnten allein in Österreich mehr als eine Million Corona-Genesene leben), vorläufig nicht geimpft werden, weil sie sich sehr wahrscheinlich derzeit nicht anstecken können und vermutlich auch kaum infektiös sind. Klingt logisch, wird trotzdem nicht gemacht.