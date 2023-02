Deichkind: Deutschlands wichtigste Popband will mehr

Es beginnt mit einem Jodler – und einer großen Irritation. Ein Mann in bayerischer Lederhose, mit feinem Trachtenhemd und Hut, steht auf einem Stand-Up-Paddle-Board mitten im Nirgendwo eines Meeres, jodelt in die Weite und wirkt dabei durchaus verloren. Im Musikvideo zu „In Der Natur“ (die eigenwillige Großschreibung jedes Worts in ihren Songtiteln sei sorgsam gewählt, lässt die Band wissen), der ersten Single aus dem aktuellen Album „Neues Vom Dauerzustand“ des Hamburger Hip-Hop-Kollektivs Deichkind, ist nichts, wie es scheint; die große Party ist vorbei, die Menschen zieht es raus in die Natur, wo sie schnell merken, dass man sich als in seiner Bobo-Großstadtwelt verankerter Jack-Wolfskin-Mensch zu weit von seinen Wurzeln entfernt hat: „In der Natur / Da verknackst du dir den Fuß / In der Natur / Da versagt dein Survival-Buch“, heißt es in diesem aktuellen Feldversuch zwischen Rap und Dadaismus: „Die Erwartung’ waren hoch, dieser Ast hängt viel zu tief / Die Blicke von den Tieren sind mir zu passiv aggressiv“.

Niemand weiß so gut wie die Musiker von Deichkind: Irritation ist alles, und wenn auf den ersten Blick nicht alles zusammenpasst, fängt es erst an, interessant zu werden. Wenn man also zwischen Krieg in Europa, Klimakrise und Pandemie die Welt wieder einmal nicht versteht, kann man bei D wie Deichkind nachschlagen. Die erste Vorabsingle zum neuen Studiowerk ist somit ganz neu und anders, giert nicht nach den lauten Tönen – und ist doch typisch Deichkind. Dieser Paradigmenwechsel von der schrillen Party zur neuen Nachdenklichkeit wirft eine Handvoll Fragen auf: Funktioniert das Ironie-Spektakel, das dieses Trio seit über zwei Jahrzehnten auch in Zeiten der multiplen Krisen in den Raum stellt, noch? Ist die Deichkind-Idee heute größer als eine normale Popband? Und wie erschafft man noch dieses viel beschworene Wir-Gefühl in einer Welt, die gespalten wie nie wirkt. Eine Spurensuche im Deichkind-Universum.

Ein Montagnachmittag Ende Jänner in der Zoom-Zone zwischen Wien und Berlin. Die Deichkind-Musiker Porky und Kryptik Joe (sie legen Wert darauf, in der Zeitung nur mit ihren Künstlernamen aufzuscheinen) lümmeln – soweit lässt sich das am schwachauflösenden Computerbildschirm erkennen – auf zwei Sofas und geben bereitwillig Einblick in den deichkindlichen Maschinenraum; weniger Interview, mehr Werkstattgespräch. Über das Ende der Pandemie wollen sie gar nicht lange reden, lieber über die neuen Lieder, die aktuellen Pläne und die magic quasseln, die seit den Open-Air-Konzerten letzten Sommer wieder da sei. „Neues Vom Dauerzustand“ sei dann doch eine Art Corona-Album geworden, ein Werk, in dem sich das ganze Gefühls-Auf-und-Ab der letzten Jahre spiegelt; sei es „wirtschaftlich, kulturell, gesellschaftlich oder familiär“, erklärt Kryptik Joe, der im Gespräch die Rolle des Vermittlers einnimmt, während Porky gerne schnell raushaut, was ihm gerade durch den Kopf geht. Ist bei einer neuen Deichkind-Platte überhaupt noch Druck zu spüren? Das sei Erziehung, meint Porky, eine Konditionierung und die Verantwortung, einen derart großen Laden – dieses „legendary thing“ – weiter am Leben zu halten. Und natürlich stellte man sich in den Monaten des Daheim-Sitzens unangenehme Fragen: Wie relevant ist Kunst in Zeiten von Pandemien und Krisen überhaupt noch, oder wird man als Künstler, als Band vielleicht sogar vergessen? Bereits 2015 sagte Porky im Gespräch mit profil : „Der Hype wird vergehen, Deichkind wird vergehen – aber mir ist das egal, ich lebe im Hier und Jetzt.“

Die neue Nachdenklichkeit

Nun also „Neues Vom Dauerzustand“. Schon das Coversujet des achten Studioalbums zeigt, dass nicht nur die Welt im Großen, sondern auch in ihren kleinsten Facetten aus den Fugen zu sein scheint. Die abgelichtete Straßenlaterne, die hier sinnbildlich für die Zauberkraft der Musik stehen soll, hat an Halt verloren, steht schief und verloren am Wegesrand. Die 15 neuen Songs funktionieren dabei, in bester Deichkind-Manier, als Spiegel und Gradmesser der Gegenwart; zwischen Hip-Hop-Versatzstücken, elektronischer Musik und harten Electropunk-Beats geht es um die First-World-Probleme der Wohlstandsgesellschaft („Merkste Selber“), um das zornige Bürgertum („Wutboy“), falsche Heilsversprechen („Nummer Sicher“) und eine Gesellschaft in chronischer Erregung („Kids In Meinem Alter“). Als echte Zeitenwende im Deichkind-Universum wollen Porky und Kryptik Joe die neuen Songs dennoch nicht verstehen. Denn ihre Band, so die Selbsteinschätzung der beiden Künstler, sei schon immer verkopft und besonders weird gewesen. Heute gönne man sich eben auch verschrobene Tracks wie „In Der Natur“, die sich vielleicht nicht sofort erschließen. Da müsse die Marketingabteilung auch mal einen Schritt zurückmachen, meint Kryptik Joe noch. Denn normalerweise werden Singles bei Deichkind stets als Hits geplant. Für die Musiker heißt das: Eine Hookline schreiben, bei der jeder mitsingen kann, die jeder Fan versteht, die witzig und pointiert ist. Die Prioritäten haben sich seit der Pandemie ohnehin verschoben: Heute will man künstlerisch zusammenkommen, eine gute Zeit im Studio haben und nicht nur darauf achten, was am Ende einer Session als Ergebnis am Tisch liegt.

Bei einem Musikprojekt, das im Hier und Jetzt verankert ist, besteht die Gefahr, dass manche Lyrics und Themen schneller altern, als einem lieb sein kann. Es habe sich etwa die Frage gestellt, ob man Wörter wie „Pandemie“ oder „Corona“ überhaupt noch verwenden sollte. Als dann der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, schien es unklarer denn je, welche Themen die Menschen in zwei Jahren noch interessieren könnten. Auch die musikalischen Stücke des TV-Satirikers Jan Böhmermann („ZDF Magazin Royal“) habe man sich genauer angesehen; immerhin werden hier Themen behandelt, die besonders zeitgeistig, fast tagesaktuell sind. Der Song „Wutboy“ (der auch Klimaleugner und Reichsbürger verhandelt) sei bereits jetzt schlecht gealtert, so Kryptik Joe. Diesen Abnutzungserscheinungen steuere man mit Songs wie „Lecko Mio“ entgegen, der zum „Last Christmas“ der Mallorca-Urlauber werden soll.