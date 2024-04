Schreiben und Herumgärtnern

2019 wurde Jost, Jahrgang 1982, beim Klagenfurter Bachmannpreiswettlesen für einen Auszug der Gratschbacher-Saga mit dem Kelag-Preis ausgezeichnet. Nach Stationen an Theatern in Berlin, Hamburg und Stuttgart lebt die gebürtige Kärntnerin wieder in Wien. In Zukunft will sie sich ganz dem Schreiben widmen. „Herumgärtnern“, so nennt das Jost. Diesen Samstag steht die Premiere ihres Texts „Rom“ in der Regie von Luk Perceval auf dem Spielplan des Wiener Volkstheaters, in dem es Jost bunt mit Shakespeare treibt.

„Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht“ umkreist zur Abwechslung nicht die längst obsolete Frage, ob dieser Roman nun ein Antiheimatbuch sei oder nicht. „Wo der spitzeste Zahn“ verweigert sich dem Kitschtraum jedes Stadtmenschen von der pastoralen Dorfidylle, in der in Wahrheit die fleischgewordene Idiotie nistet. Der Antiheimat-Komplex als konventionelle, zu nichts verpflichtende Selbstfeier Dunkel-Österreichs wird abgelöst von einem Buch, das so pfiffig wie leichthin ein selten abgestecktes Grundgefühl für das Hinterland entwickelt, dabei althergebrachte literarische Bedenkträgerei in intelligente Aktion verwandelt. Erschrecken und Sympathie, Borniertheit und Bauernschläue, das zeigt Josts Roman, gehören zum Leben auf dem Land.

Durch seine buchstäbliche Perspektive von unten verfängt sich das Buch nicht in den Fallstricken vorgeblicher Authentizität, indem eine übergeordnete Erzählinstanz die Eindrücke des Mädchens ordnet und abwägt. Die Kartografie einer Kärntner Kindheit wird nicht neunmalklug kommentiert, aus dem fabulös Sprunghaften keine fugenlose Erzählung gezimmert. Wie in einem Fehlerbild lassen sich in „Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht“ die Abweichungen suchen: „Ich wollte die Schichten meiner Kindheit nacheinander abtragen und so mein erwachsenes und autonomes Selbst, das schon ungeduldig darunter wartete, endlich hervorholen.“ In einem wunderbar wilden, kurios gespreizten Deutsch meldet sich J. zu Wort.

Selbsthass und Selbstmitleid

Das Buch erzählt schließlich auch davon, wie wir alle die jüngste Vergangenheit mit uns herumtragen, ob wir uns nun der Geschichte bis 1945 gewidmet haben oder nicht. Die überstandene Nazizeit? Eine Echokammer des Hörensagens, in der die Schurkereien nahezu verhallt sind, die als Schlacke aus Koketterie, Selbsthass und Selbstmitleid durch das Dorf wabert. Eine Kleinst-Republik der Schweiger und Schönfärber. Kärnten war das erste Bundesland, das am 12. März 1938, dem Tag des sogenannten Anschlusses Österreichs an Hitler-Deutschland, die vollständige Machtübernahme verkündete. 99,83 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner, hält die Berichterstatterin akribisch fest, hatten bei der „Volksabstimmung“ über den „Anschluss“ an das Deutsche Reich mit „Ja“ gestimmt.

Ob SS-Vergangenheit oder Selbstmord: J. taucht alles in mildes, dennoch sehr erhellendes Licht. „Er baumelte an einem Strick“, notiert sie über einen Suizid: „Der Schlaufenknoten ist eine Variante des sogenannten Piquéstichs, der von beiden Seiten sehr hübsch ist und sich somit für Gegenstände eignet, die keine Kehrseite haben dürfen.“ Viel später wird J.s Vater im Gasthaus sitzen, ein ums andere Stamperl stemmen, umtost von Stammtischgetuschel, selig summend: „Kärntnerisch, kärntnerisch, jo des greift aufs Gmiad!“