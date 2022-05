Der Kino-Schocker "X": Jugend forscht

Eine Gruppe gut gelaunter junger Leute macht sich 1979 auf, um ein paar Tage in einer Hütte am Land zu verbringen-und dort einen Pornofilm zu drehen. Aber sie geraten, im Nirgendwo des texanischen Hinterlandes, an ein unheimliches Paar: Die beiden uralten Besitzer des Hauses, die der Amateurtruppe ihre Unterkunft vermieten, erweisen sich als gewaltbereit, unberechenbar und sexuell frustriert.



Die Kinoerzählung, die sich dieser seltsamen, nur anfangs leichtgängigen Geschichte widmet, heißt "X", nach jenem Kürzel, das traditionell für ein Jugendverbot steht. Und sie will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, empfindet einerseits liebevoll die filmischen Subkulturen der 1970er-Jahre-zwischen den fleischlichen Exzessen des "Texas Chainsaw Massacre" und den pornografischen Freiheiten von "Debbie Does Dallas" nach, möchte aus dem Basismaterial aber andererseits auch einen genuin beängstigenden, blutigen Horrorfilm entstehen lassen. Ersteres gelingt US-Regisseur Ti West deutlich besser als Letzteres.