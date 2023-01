Der kleine Prinz: Stefan Bachmann übernimmt das Burgtheater

Stefan Bachmann war stets zurückhaltender, lausbübischer und weniger „genialisch“ als die meisten seiner ehrgeizigen Kollegen. Dennoch schien ihm alles mühelos zuzufliegen. Auch auf eine ästhetische Linie wollte sich der in Zürich geborene Regisseur nie festlegen. Seine Inszenierungen erkannte man an ihrer verführerischen Leichtigkeit. Postmoderne Ironie und inniges Gefühl, Komik und Tiefgang, Klassiker und Gegenwartsbezug, bei Bachmann ging das schon in jungen Jahren mühelos zusammen. Ein genauer, feingliedriger Blick auf die Theatertexte und eine popkulturelle Lässigkeit prägen bis heute seine Regiearbeiten.

In den 1990er-Jahren kam es in der deutschsprachigen Theaterkunst zu einer leisen Machtübernahme von unten, die ganz ohne Rebellion auskam. Die Generation Senkrechtstarter, zu der auch der Schweizer Regisseur Stefan Bachmann gehörte, trat an, die Dominanz von Regiegrößen wie Peter Zadek, Luc Bondy, Peter Stein und Claus Peymann ins Wanken zu bringen. Nachwuchsförderung stand nicht zuoberst auf deren Agenda, gaben sich diese Theatergiganten doch selbst im hohen Alter noch frisch. Plötzlich sah man neue, unerhörte Regiehandschriften: den wuchtigen Bühnenbildhauer Martin Kušej (geboren 1961), den Theaterphilosophen Nicolas Stemann (Jahrgang 1968), den poetisch-akrobatischen Geschichtenerzähler Andreas Kriegenburg (1963), den Pop-Regisseur Stefan Pucher (1965).

Es begann wie ein Märchen: In nicht allzu ferner Vergangenheit betrat ein junger, charmanter Prinz die Bühne. Er strahlte Zuversicht und Gelassenheit aus, fand es nicht einmal nötig, gegen die Allmacht seiner Vätergeneration aufzubegehren, um den Thron zu besteigen. Der kleine Prinz glaubte an die Macht der Fantasie – und vertrieb so alle bösen Geister.

Wenn Stefan Bachmann ab der Spielzeit 2024/25 mit dem Wiener Burgtheater die größte und bedeutendste Bühne des deutschsprachigen Raums übernehmen wird, ist das für ihn eine Art Heimkehr. Von 2008 bis 2012 war er hier Hausregisseur und bewies damals, dass ihm österreichische Dramatik liegt: je herausfordernder, desto besser. Seine Version von Elfriede Jelineks „Winterreise“ (2012) siedelte er im Akademietheater auf einer steilen Wand an, die Akteure mussten sich anseilen, um nicht in einen Abgrund zu stürzen. Und am Ende dröhnte in Endlosschleife DJ Ötzis Après-Ski-Hit „Ein Stern, der deinen Namen trägt“. Auch Karin Bergmann holte den Schweizer 2018 an die Burg, wo er mit der Überschreibung des „Jedermann“-Stoffes durch Ferdinand Schmalz überzeugte. „jedermann (stirbt)“ spielte vor einer monumentalen goldenen Mauer, in der ein schwarzes Loch klaffte. Die Hauptrolle verkörperte Markus Hering, der Buster Keaton des Burgtheaters, der auch in seinem Humorverständnis, das Melancholie und Witz vereint, bestens zu Bachmann passt.

Aber eigentlich hatte Hans Gratzer, der 2005 verstorbene Regisseur und einstige Leiter der Wiener Schauspielhauses, Bachmann für Wien entdeckte: Mit seiner abgründig-komischen Version von Wolfgang Bauers „Skizzenbuch“ (1996 in Kooperation mit den Wiener Festwochen) brachte der junge Regisseur einen weitgehend vergessenen heimischen Autor zurück auf die Bühnen. Hanno Pöschl gab damals den Dichter, der in einer manischen Endlosschleife gefangen war. Bachmanns Karriere nahm indes rasant Geschwindigkeit auf: Von 1998 bis 2006/07 war er Schauspieldirektor am Theater Basel, zahlreiche Einladungen zum Berliner Theatertreffen krönten seinen frühen Erfolg.

Am Höhepunkt aber zog Bachmann die Notbremse: Anstatt den nächsten Karriereschritt zu planen und sich für ein größeres Theater ins Spiel zu bringen, brach er mit seiner Frau, der Schauspielerin Melanie Kretschmann, auf eine Weltreise auf. Erst die Geburt von Zwillingen brachte das Paar wieder zurück. Dem raketenartigen Aufstieg folgten viele freie Inszenierungen – und die Mühen der Ebene. In den letzten Jahren ist es eher ruhig geworden um das einstige Wunderkind, das seit 2013 das Schauspiel Köln leitet. Statt wie versprochen ein frisch renoviertes Theater übernehmen zu können, musste Bachmann improvisieren und einen alternativen Spielort finden. Aber auch jenseits der Bühne hagelte es negative Kritiken: Die Fluktuation in seinem Team war hoch, was oft auf interne Probleme hinweist. 2018 beklagten Mitarbeitende in einem Artikel im „Spiegel“ eine „toxische Atmosphäre“ und Mobbing durch Bachmanns Ehefrau.