„Der Mauersegler“ von Jasmin Schreiber: Seltsame Menschlinge

Ein Mensch im freien Fall: Prometheus ist auf der Flucht, vor der Polizei, seiner Familie – insbesondere aber vor sich selbst. Er landet auf einem dänischen Strand und will seinem Leben ein Ende setzen, denn, so schreibt die Autorin und Biologin Jasmin Schreiber: „Meer und Tod gehören irgendwie zusammen“. „Bilanzsuizid“ nennt Prometheus seine ausweglose Situation. Ein Weiterleben zahlt sich nicht aus, sterben will er aber auch nicht. Als Arzt hat er seinen besten Freund auf dem Gewissen, für die Karriere hat er Studien gefälscht.