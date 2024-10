Der Papst als Kindesentführer: Regisseur Marco Bellocchio über Kirche & Kriminalität

Sie nannten sich selbst einst einen Atheisten, inzwischen sind sie laut Selbstaussage nur noch ein „Nichtgläubiger“. Ist das Altersmilde?

Bellocchio

Atheisten bekämpfen die Religion, sie sagen, Gott existiere nicht. Auch dies ist eine Art der Intoleranz – gegen Gläubige. Ich definiere mich inzwischen lieber als Nichtgläubigen, weil ich davon überzeugt bin, dass Dialog unser wichtigstes Prinzip ist. In der Zeit der kommunistischen Regime war der Atheismus ein Kampfprinzip, aber heute steht die Welt vor anderen Katastrophen. Dialog und Toleranz sind nun entscheidend.

Die starke audiovisuelle Sprache des Katholizismus, seine Rituale und Inszenierungen scheinen Sie zu faszinieren.

Bellocchio

Ich wurde katholisch erzogen. Und in der Konversion dieses Kindes liegt ja auch eine gewisse Faszination. Im Judentum herrscht, wie auch im Islam, das Bilderverbot, der Prunk des Katholizismus mit seinen Detaildarstellungen ist dazu der Gegenentwurf. Und Papst Pius behandelte das entführte Kind extrem wohlwollend, aufmerksam und großzügig. Er investierte viel in Edgardos Erziehung. Das spielte eine gewichtige Rolle in dessen Entwicklung. Ich war selbst fasziniert vom Katholizismus, bis ich mich von ihm gelöst habe. Bestimmt blieben Bilder davon, Erinnerungen daran in meinem Kopf.

Es fällt auf, wie sehr Sie Paolo Pierobon, der in Ihrem Film den Papst spielt, immer wieder auch als schwitzende, speichelnde Gestalt darstellen, ihn als physisch unangenehme Erscheinung markieren. Ein konventionelles Papstporträt ist das nicht.

Bellocchio

Pius IX war eine besondere Persönlichkeit: kein Gewalttäter, aber ein sehr entschiedener, auch cholerischer Mann. Er litt an Epilepsie. Schon in meinem Frühwerk „Mit der Faust in der Tasche“ (1965) beschäftigte ich mich intensiv mit dieser Erkrankung. Und Pius erkannte den Zerfall seiner Kirche und seiner Macht. Insofern wollte er, indem er an diesem Kind festhielt, auch seine Macht behaupten. Pius wurde von Papst Johannes Paul II seines starken Glaubens wegen sogar seliggesprochen – zur Empörung der Juden.

Ihr Film, gedreht 2022, hat seit dem 7. Oktober 2023 seine Bedeutung verändert. Ihre Erzählung von einem historischen Antisemitismus bezieht sich nun auch auf einen leider sehr gegenwärtigen Judenhass.

Bellocchio

Stimmt. Die abscheulichen Taten, die an Juden und Palästinensern seit dem 7. Oktober verübt wurden, haben auch meinen Film verändert. Es geht in ihm um Geiselnahme und Kidnapping. Ich sehe in der Tragödie im Nahen Osten zwei Intoleranzen, die einander gegenüberstehen. Auch die israelische Politik hat dazu beigetragen, den palästinensischen Hass zu schüren: Israel hat nichts dazu getan, die Schaffung zweier autonomer Staaten zu ermöglichen, stattdessen 700.000 jüdische Siedler in die palästinensischen Gebiete geschickt. Wir brauchen aber Frieden und Dialog, um eine Lösung zu finden.

Wie sehen Sie, als prominenter linker Filmemacher, den Antisemitismus, der sich nach dem Attentat der Hamas auf Israel gerade in der sich progressiv gebenden Linken so gefährlich ausgebreitet hat?

Bellocchio

Dieses Denken wächst insbesondere unter jungen Menschen an, vor allem auch in den USA und in Frankreich. Es ist klar, dass Israel auf die Tragödie des 7. Oktober klar und entschieden antworten musste. Um aber Frieden zu gewährleisten, braucht man Mut und immense Weisheit. Der militärisch Stärkere müsste trotz eines solchen Massakers in der Lage sein, eine mildere Reaktion zu zeigen, um das Grauen und das Massensterben nicht noch zu verschärfen. Historisch war dies aber leider äußerst selten so.

Sie haben in den letzten fünf Jahren drei große Kinofilme und eine sechsstündige Serie veröffentlicht. Wie halten Sie dieses Arbeitspensum durch?

Bellocchio

Meine Film- und Erzählleidenschaft hält mich wohl bei Kräften. „Esterno notte“ ist eine derart faszinierende Geschichte, die diese sechs Stunden einfach brauchte. Ich denke übrigens darüber nach, eine weitere Serie zu drehen – diesmal über den italienischen Fernsehmoderator Enzo Tortora, der 1983 wegen angeblichen Drogenhandels und Camorra-Beziehungen verhaftet worden war, sich aber vier Jahre später als unschuldig erwies. Auch diese Story vom Versagen der Justiz ist so vielschichtig, dass sie eher nach einer Serie verlangt als nur nach einem Zweistundenfilm.