„Das Buch Ä“: Das Ende ist noch nicht vorbei

Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González (seit 1993) haben in ihrer 34-jährigen Geschichte alles erlebt, was in der Popmusik möglich ist. Man war geliebte (und gehasste) Underground-Band, respektierter Chartstürmer (inklusive diverser „Bravo“-Cover), spielte Konzerte an einem Abend nur für Frauen, an einem anderen nur für Männer, gab Silvesterpartys in Köln und tingelte unter verschiedenen Pseudonymen durch die kleinsten deutschsprachigen Städtchen. 2010 wollte man sogar soweit gehen und sich aus einer Laune heraus in Laternen-Joe umbenennen.