Direkt ins Delirium: US-Filmstar Emma Stone brilliert in „Poor Things“

Dabei schien sie noch vor ein paar Jahren ein zwar hochbegabter und gern gesehener, aber streng nach den Regeln des Mainstreams spielender Kinostar. Sie begann früh damit, sich in der Film- und Fernsehindustrie ins Spiel zu bringen. Aufgewachsen in einer Kleinstadt in Arizona, stand sie schon als Kind auf der Bühne. Als Teenager zog sie nach Los Angeles, gastierte 2006 in der Serie „Malcolm mittendrin“ und trat ein Jahr später in der Slapstick-Comedy „Superbad“ (2007) auf. Erste Hauptrollen, etwa in dem High-School-Lustspiel „Easy A“ (2010), folgten. In zwei „Spider-Man“-Filmen machte sie 2012 und 2014 gute Figur. Ihre erste wirklich aufsehenerregende, gegen ihren Typ besetzte Rolle aber spielte sie als drogenversehrte Kämpferin in Alejandro González Iñárritus Theater-Experiment „Birdman“ (2014).

In ihrem Witz ist Stone reaktionsschnell, und exzentrische, ins Überlebensgroße tendierende Frauen spielt sie am liebsten: Die böse Modedesignerin Cruella de Vil, als Kidnapperin der süßen Disney-Dalmatiner weltberühmt, verkörperte sie ebenso lustvoll wie den schizophrenen Junkie in der Serie „Maniac“ (2018). So liest sich die Karriere Emma Stones letzthin wie eine Abfolge immer wilderer Spektakel – der Schritt von Cruella zu Bella, von einer Industriefigur zu einer in jedem Sinne unabhängigen Figur, ist allerdings ein entscheidender, der auch signalisiert, wie sehr es dieser Schauspielerin darum geht, sich von den Fesseln des Hollywood-Typecasting zu befreien.

Und das war, wie man nun sieht, nicht einfach so dahingesagt. Denn vor Herausforderungen, die andere schon aus Angst vor Reputationsverlust verweigern würden, schreckt sie nicht zurück, im Gegenteil: Sie fordert sich heraus, setzt sich – an der Grenze zur Überforderung – so sehr unter Druck, dass den Ergebnissen eine gewisse Explosivität, eine Gefährlichkeit anzusehen bleibt. Das Schauspielen begreift Emma Stone als Kunstform, nicht als Glamourparty. In „Poor Things“ spielt sie eine kaum fassbare Evolution durch, ohne sich physisch zu verändern; die Reifung vom Infantilismus, in dem sie zunächst gefangen ist, zur Erwachsenen, begleitet von rasant sich entwickelnder Sprachfähigkeit und dem Zugewinn an körperlichen Ausdrucksmitteln, ist verblüffend anzusehen. Die Interventionen von Trieb und Zerstörungslust komplizieren ihre Entwicklung, erhöhen aber den Reiz einer Komödie der formvollendeten Schamlosigkeit beträchtlich.

An der Seite Ryan Goslings hatte sie darin eine von Ruhm träumende Schauspielerin dargestellt, einnehmend, tanz- und gesangssicher. Mit Nervosität in der Stimme hielt sie in ihrer Oscar-Dankesrede fest, dass sie noch eine Menge zu lernen habe, sich noch entwickeln müsse.

Lust am wilden Leben: Stones tänzerische Performance in "Poor Things" ist einzigartig.

Dreimal war Emma Stone bereits für Schauspiel-Oscars nominiert (für „Birdman“, „La La Land“ und „The Favourite“), demnächst wird wohl, wenn nicht alles täuscht, eine vierte Chance anstehen – am 23. Jänner werden die diesjährigen Nominierungen für die Academy-Awards-Gala am 10. März verlautbart. Und es wäre absurd, wenn sie nicht auf der Liste der Oscar-Kandidatinnen stünde, denn „Poor Things“ ist ein darstellerischer Quantensprung. Als wären ihr all die zauberhaften, liebenswerten Mädchen, die sie bis dahin – auch in „La La Land“ – hauptsächlich gespielt hatte, zu langweilig geworden. Unter den aufgeräumten Oberflächen dieser fast offensiv hinreißenden Schauspielerin verbirgt sich etwas Wilderes, Maliziöseres, das Yorgos Lanthimos ans Licht geholt hat, für den sie bereits 2018 in der royalen Farce „The Favourite“ eine prägnante Nebenrolle übernommen hatte.

Die Berufsbeziehung zwischen Stone und Lanthimos beschränkt sich im Übrigen nicht auf die beiden großen, weithin sichtbaren Kollaborationen. Die Amerikanerin und der Grieche haben inzwischen fast unbemerkt von der Öffentlichkeit an zwei, möglicherweise sogar drei weiteren Produktionen gemeinsam gewerkt: an dem Kurzfilm „Bleat“ (2022), an einem noch unveröffentlichten Dreiteiler, der „Kinds of Kindness“ oder „And“ heißen soll, sowie gerüchteweise an einer weiteren in Griechenland gedrehten Arbeit.

Emma Stone, die eigentlich Emily Jean Stone heißt, sich aber, weil es eine Emily Stone in Hollywoods Schauspielgilde bereits gab, zuerst Riley nannte und sich mit 17 – als Hommage an Emma Bunton von den Spice Girls – ihren aktuellen Vornamen verpasste, ist auch sonst bestens vernetzt: Mit dem größten Popstar der Gegenwart, Miss Taylor Swift, ist Stone seit 20 Jahren befreundet, fast genauso lange auch mit dem „Maestro“-Regisseur und -Star Bradley Cooper. Seit einigen Jahren ist sie auch hinter den Kulissen aktiv, hat unter anderem „Cruella“, „Poor Things“ und ihre Serie „The Curse“ koproduziert, um die Stoffe, an denen sie mitwirkt, nicht nur auf der Ebene des Schauspiels gestalten zu können. Ambition und Begabung sind bei Emma Stone gleichermaßen stark ausgeprägt. Man wird von ihr hören.