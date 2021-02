Dives im Interview: "Die Musik hat uns gerettet"

profil: Einer der frühen Dives-Songs, „Tomorrow“, erscheint jetzt auch auf dem Debütalbum. Eine bewusste Entscheidung? Dives: „Tomorrow“ entstand in einem dieser magischen Jam-Momente. Der Song war auf einmal da. Er ist so wichtig, weil er uns damals einen neuen Weg eröffnet und soundmäßig einen neuen Abschnitt eingeläutet hat. Der Song war so richtungsweisend für alles danach, dass von Anfang an klar war, dass er auf unser Debütalbum kommt.