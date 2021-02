Doris Knecht: Was ich vom Leben gelernt habe

Man muss sein Leben nicht zwanghaft verändern. Wenn mir etwas gefällt, dann belasse ich es gerne so. Ich lebe gerne ein kleines, übersichtliches Leben, so wie es Joan Didion einmal beschrieben hat. Abenteuerlustig bin ich nicht. Ich leide unter einem gewissen Wiederholungszwang. Die gleichen Songs, dasselbe Café, das gleiche Essen. Auch mein Freundeskreis ist so ein festes Konstrukt. Da treffen wir uns alle in unserer kleinen Waldviertler Kolonie, und genau so gefällt es mir.