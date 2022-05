profil: Welche Rolle spielt das Kino in Ihrer Karriere (verglichen mit Musik, Live-Entertainment oder mit TV-Unternehmungen wie „LOL“)?

Engelke: Kino ist schon die große Liebe, vermutlich weil ich selber so gern und so viel ins Kino gehe. Dass ich zum Beispiel nicht mehr für die Berlinale arbeite, macht mich schon traurig: Ich habe ja 13 Mal die Eröffnung und die Preisverleihung moderiert, und um die Protagonist:innen bei der Preisverleihung zu kennen, habe ich nicht nur alle Wettbewerbsfilme gesehen, sondern auch – quasi um die Temperatur des Festivals zu erfassen – viele Filme in den anderen Sektionen. Und so waren das am Ende des Festivals oft 30 bis 35 Filme die ich innerhalb der zehn Tage sehen konnte. Ich liebe es, abzutauchen in andere Welten und Einblick zu bekommen in andere Leben, in andere Sichtweisen. Ich liebe Kino. Trotzdem: Musik bleibt eine große Leidenschaft von mir, denn ich singe zwar nicht besonders gut, aber total gerne, und ohne Angst. Und zwar nicht alleine, sondern immer mit Band, mit Orchester, weil ich keine gute Solistin bin, weder auf der Bühne, nicht bei der Arbeit generell. Und Fernsehformate sind inzwischen auch so klasse, dass ich gern dabei bin: „LOL“ ist so ein Beispiel, oder „Wer stiehlt mir die Show“ – da geben sich gute Leute einfach Mühe, Unterhaltungsfernsehen zu machen das empathisch, fröhlich und nicht dumm ist.

profil: Wie sehen Sie die Funktion von Comedy in derart harten, politisch und pandemisch erschütterten Zeiten?

Engelke: Der Zweck heiligt nicht die Mittel: man sollte keine Comedy-Grütze abliefern und behaupten, dass das jetzt nun mal einfach wichtig sei, man müsse die Menschen jetzt mehr denn je zum Lachen bringen. Am Ende entscheidet das jeder Mensch individuell für sich: brauche ich jetzt gerade ein Buch, eine Kino-Komödie, ein Gespräch, Stille oder ein Wurstbrot, oder muss ich bitte einfach weinen dürfen oder brüllen?

profil: Wie definieren Sie Ihren Handlungsspielraum als Komödiantin? Darf man, muss man über bestimmte Grenzen gehen?

Engelke: Unterscheidet sich der Handlungsspielraum einer Komödiantin von dem anderer? Unterscheidet man zwischen Verhalten im Beruf und im Privaten? Ich hoffe doch, dass ich mir in beiden Blasen meiner Verantwortung bewusst bin und mich anderen und dem Planeten gegenüber nicht wie ein Idiot verhalte. Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und deren Arbeit sichtbar ist, sind keine besseren Menschen, sind keine Expert:innen.

profil: Denken Sie daran, sich an einem eigenen Filmprojekt zu versuchen? Die Fallhöhe des deutschsprachigen Lustspiels ist gemeinhin ja eher gering, man könnte auf die Idee kommen, mit selbsterdachtem Material zu arbeiten, oder?

Engelke: Nie Regie geführt, oh Gott nein, das könnte ich nicht! An der KHM in Köln habe ich als Gastprofessorin 5 Jahre lang Regiestudierende betreut, ohne den geringsten Schimmer zu haben von dramaturgischem Arbeiten, Aber Spielen kann ich, und Erfahrungen weitergeben, und inspirieren und loben. Mehr nicht.