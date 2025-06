Fundus vieler Fragezeichen

Apropos „outside“. In „Sternenmenschen“ ist viel vom Draußen, von Außenstehenden die Rede, von der „Outsider Art“, nicht zuletzt deshalb, weil Bowie selbst eines seiner berühmtesten Alben „1. Outside“ taufte, bis heute ein Fundus vieler Fragezeichen.

Bowies 19. Studioalbum kam am 25. September 1995 in den Handel – mit ausgeschmücktem Untertitel: „The Diary of Nathan Adler or The Art-Ritual Murder of Baby Grace Blue: A Non-Linear Gothic Drama Hyper-Cycle“. Die Geschichte eines vermeintlichen Mordes mit zahllosen Verdächtigen, einem Detektiv und vielen Nebenpersonen. Spielzeit 75 Minuten, erhältlich anno 1995 als Kassette, Compact Disc, Vinyl; in den britischen Charts erreichte „Outside“, wie das Album seither genannt wird, Platz acht, in der US-Billboard-200-Wertung Rang 21. Uwe Schütte stellt die Frage: „,Outside‘ – ein Gugging-Album? Nicht unbedingt. So etwas wie direkte Einflüsse gibt es ohnehin fast nie bei Bowie. Korrespondenzen, Interferenzen, Analogien, Echos und andere Formen des Widerhalls jedoch sind vorhanden und werden kaum zufälliger Natur sein, ohne zugleich auf den Gugging-Besuch reduziert werden zu können.“

Behutsam nähert sich Schütte auch einem biografischen Detail aus der Vita Bowies, der seine Plattenverträge, Heiratsurkunden und Grundbucheinträge zeitlebens mit seinem bürgerlichen Namen David Robert

Jones zeichnete. Terence Burns (1937–1985) war dessen zehn Jahre älterer Halbbruder mit langer Krankenakte: psychotische Visionen,

Alkoholismus, paranoide Stimmhalluzinationen, depressive Verstimmungen, Gewaltausbrüche, regelmäßige Einweisungen, Rückfälle. „Ein grausames Auf und Ab auf brüchigem Boden.“ Am 16. Jänner 1985 legte Terence seinen Kopf auf Zuggleise. Es war Burns gewesen, der den jungen David mit Musik und Literatur bekannt gemacht, ihn in die Welt der Kunst und Museen eingeführt hatte. „Dass aus David Jones der David Bowie wurde, den wir kennen, ist mithin in erster Linie Terry Burns zu verdanken.“ Terence, noch so ein Mann vom Mond, war in Bowies Gedanken in Gugging sicher dabei.