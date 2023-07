Ein Streitbarer: Martin Walser, 1927–2023

Am Bodensee war er geboren worden, auf süddeutscher Seite, im März 1927, als Sohn eines Kohlenhändlers und einer Bahnhofswirtin. Ebendort, am Bodensee, starb er nun auch, mehr als 96 Jahre später. Doch Martin Walser war nicht immobil, er hatte sich bewegt, weit sogar, quer durchs 20. Jahrhundert, in den mehr als 60 Büchern, die er hinterlassen hat. Seine enorme Produktivität erklärte er, allerdings nicht unlogisch, in einem profil-Gespräch mit dem bemerkenswerten Satz, er sei eben „nicht rechtzeitig gestorben“.