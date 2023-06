Eine abenteuerliche Reise über den Schwedenplatz, einer der sonderbarsten Orte Wiens

Vier Telefonzellen stehen verlassen auf dem Schwedenplatz. Ihre Glasscheiben sind verätzt, das Innere dreckstarrend, verwittert die Außenhaut. Die Fernsprecher sind wie der Schwedenplatz selbst: hässlich und antiquiert, unnütz wie eine leere Klopapierrolle.

Telefonzellen und Schwedenplatz teilen sich allerdings auch dies: Beide funktionieren. Man kann, wenn man denn will, Kleingeld in die Schlitze der silberschmutzigen Apparate stecken, zum Hörer greifen, eine Nummer wählen – und telefonieren. Auf dem Schwedenplatz wiederum, diesem urbanen Niemandsland im Herzen Wiens, ist Tag und Nacht ganz schön viel los. Eine Stadtteilfabrik wie diese macht keine Pause. Weiter entfernt von Metropolenromantik kann ein Ort nicht sein. Von Architektur- und Stadtraumgestaltung sträflich vernachlässigt, genügt sich der Schwedenplatz als erstaunlich intakter Lebensraum seit Jahrzehnten selbst.

Nur die vier Telefonzellen werden an diesem Vorsommertag unter blauem Himmel wie immer ignoriert.

Der Schwedenplatz liegt, ganz buchstäblich, in Randlage von Österreichs historischem, religiösem, kommerziellem und politischem Zentrum, dem 1. Wiener Gemeindebezirk, eingezwängt zwischen Franz-Josefs-Kai am Donaukanal und, in einigem Respektabstand, dem Stephansdom. Der mehrspurige Kai und der Kanal, der sich über Kilometer durch das Stadtgebiet schlängelt, verleihen dem Schwedenplatz als Verkehrsknotenpunkt Form und Funktion: Straßen- und U-Bahnen, Lokal- und Flughafenbusse, Bikesharing-Station sowie Taxistandplätze, Autos und Fußgänger rangeln um jeden Quadratmeter. Für viele Menschen in Wien ist der Schwedenplatz tägliche Umsteige- und Wartestation. Für Touristen ist er Eingang und erster Eindruck von Wien. Es gibt hier keine touristische Endlosspirale, die Stadt gehört am Schweden-platz den Städtern. Die Urlauber sind rasch durchgeschleust, schon warten die Busse am Franz-Josefs-Kai und die Schiffe am Donaukanal. In der Nacht ist der Schwedenplatz Tor zum Bermudadreieck, dem Ausgehviertel in der Altstadt. Welten, die einander kaum berühren, geraten auf dem Schwedenplatz aufs Schönste durcheinander. Das Bunte, Laute, Chaotische, Lärm und Schmutz, kaum Highlife und Hochglanz: Schwedenplatz-Synonyme.

Grenze und Leerstelle

Der Grazer Schriftsteller Lucas Cejpek und die Salzburger Autorin Margret Kreidl wollten dem Schwedenplatz auf den Grund gehen. Cejpek, 66, und Kreidl, 59, leben und arbeiten weit entfernt der Innenstadt. Der Schwedenplatz ist für die beiden wie ein Bekannter, den man alle paar Jahre trifft, von dem man weiß, dass man mit ihm eine gute Zeit verbringen wird. Deshalb luden Cejpek und Kreidl gezählte 106 österreichische Autorinnen und Autoren zum Mit- und Nachdenken, Recherchieren, Träumen und Alpträumen über den Schwedenplatz ein. Ergebnis ist das Buch „Wien, Schwedenplatz – polyphon“, das bekannte und noch nicht so bekannte Namen versammelt, ein irisierendes Textwimmelbild eines bizarren Nicht-Orts entwirft. „Der Schwedenplatz ist nichts, ein Niemandsland, eine Grenze und Leerstelle“, notiert Thomas Stangl. Die Anfang Juni 2021 verstorbene Friederike Mayröcker erinnert sich in einem ihrer letzten Texte überhaupt an eine Bootsfahrt vom Schwedenplatz nach Bratislava.

„Fast alles, was sich Schwedenplatz nennt, ist es nicht“, schreibt Ruth Beckermann. „Dreisilbig, aus dem Stadtplan gerutscht: Schwe-den-platz“, beobachtet Birgit Schwaner. „Am Schwedenplatz wohnen kaum Menschen, der Schwedenplatz ist ein Fressen“, frohlockt Markus Köhle. Der Schwedenplatz, berichtet Daniel Wisser, sei eigentlich kein Platz, genauso wenig wie die angrenzende Adresse Laurenzerberg ein Berg sei. „Das kann nicht das Herz der Stadt sein“, befindet schließlich Tarek Eltayeb: „Eher eine ihrer Fußsohlen.“ Dem stimmt Herausgeberin Kreidl beim Treffen am Schwedenplatz zu: „Wer hier zum ersten Mal ist, für den ist der Platz überhaupt nichts Besonderes. Aber schon beim zweiten Besuch begegnen einem seltsame Dinge und Menschen.“ Co-Herausgeber Cejpek nickt und sagt: „Auf dem Schwedenplatz merkt man nicht unbedingt, dass man noch in Wien ist.“