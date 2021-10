Elfriede Jelinek: „Als Mann hätte ich mich wahrscheinlich längst umgebracht“

Seit fast 20 Jahren hat sie sich uns entzogen. Das letzte Mal, dass Elfriede Jelinek (zumindest auf einer Leinwand) in großem Stil die Öffentlichkeit aufsuchte, fand bei der Verleihung des Literaturnobelpreises 2004 statt. Jelineks öffentlichkeitswirksames Auftreten gegen Rechtsnationalismus und Populismus zahlten ihr der Boulevard und die Politik mit brutalen Anfeindungen heim: Es gibt wohl nicht viele Gegenwartsautorinnen, die derart unverhohlen gehasst wurden, deren Werk mit „Dreck“ gleichgesetzt wurde. Jelinek schrieb, uns allen zum Glück, dennoch weiter: Gedichte, Drehbücher, Gerichtsreportagen, Übersetzungen, Libretti, eine Prosa der Musikalität und der inneren Sprengkraft, eine Dramatik, die sich jeder Theaterkonvention verweigert – und die so empfindlich wie grundsätzlich in das Räderwerk der Zeitgeschichte eingreift. Siehe NS-Mitläufertum, Irakkrieg, Trump, Flüchtlingskrise, „Charlie Hebdo“-Attentat. Jelinek lebt und arbeitet in einem waldumsäumten Wiener Randbezirk. Im Bubble Chair, jener ikonischen Sitzgelegenheit, die in ihrem Wohnzimmer an Ketten von der Decke baumelt, sitzen auf dem Foto, das ihre Website ziert, drei Stoffbären. Ein Wiedersehen mit der Autorin ist aktuell immerhin auf profil.at möglich: Der langjährige profil-Fotograf Walter Wobrazek hat Jelinek über Jahrzehnte mit seiner Kamera begleitet.