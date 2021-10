Neuer Song von Adele: 30 ist das neue 21

21 Sekunden reichen, um Adele wieder in den popkulturellen Aufmerksamkeits-Algorithmus einzuspeisen. Die britische Soul-Königin sitzt in einem Auto, schiebt eine Kassette in das Radio, blickt in den Rückspiegel, dreht die Lautstärke auf und fährt eine Landstraße entlang, während Notenblätter aus dem offenen Fenster flattern. Man hört melancholische Klaviertöne und das erste neue Adele-Lied seit sechs Jahren. Titel: „Easy On Me“.