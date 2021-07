"Es war einmal in Hollywood" von Quentin Tarantino: Boom! Boom!

Die ewige Frage bei Literaturverfilmungen, ob denn nun das Buch oder doch der Film besser sei, scheint nun endlich geklärt. It's the film, stupid! Folgende Versuchsanordnung trug zur Lösung des Film-oder-Buch-Dilemmas maßgeblich bei: Quentin Tarantino brachte 2019 die Produktion "Once Upon a Time in Hollywood" in die Kinos - nun veröffentlicht der US-Regisseur seinen Debütroman "Es war einmal in Hollywood". Zu behaupten, das Buch schmiege sich eng an den Film an, wäre eine kolossale Untertreibung.



Buch wie Film erzählen ein blutiges Märchen vor historischem Hintergrund. Anfang August 1969 wurden die Schauspielerin Sharon Tate und deren Gäste in den Hollywood Hills von Mitgliedern der sogenannten Manson-Family ermordet. Film und Roman spielen im Kern an zwei Tagen im Februar des Jahres, wobei sich der Regisseur in "Once Upon a Time in Hollywood" die Freiheit nahm, im Finale mit Flammenwerfer und Kampfhund drei Mitglieder der Manson-Gang, die sich in der Adresse geirrt haben, in aller Raffinesse meucheln zu lassen.



Der Rest des Romans ist eine leider nur passagenweise herrlich-haarsträubend konstruierte Fabel: Der abgehalfterte Schauspieler Rick Dalton, der mit der Westernserie "Bounty Law" zum Fernsehstar wurde und inzwischen badewannenweise Whisky Sour trinkt, ist der Mann, auf den alles zuläuft, assistiert von Cliff Booth, einem ausrangierten Stuntman, der Dalton in einem Cadillac durch ein grellbuntes Hippie-Hollywood anno 1969 chauffiert.