Goldene Palme für den französischen Body-Horrorfilm „Titane“

Zur besten Schauspielerin machte man die Norwegerin Renate Reinsve, die in Joachim Triers Tragikomödie „The Worst Person in the World“ eine beziehungstechnisch Ruhelose porträtiert, als besten Akteur den jungen Texaner Caleb Landry Jones, für seine Darstellung eines Massenmörders in Justin Kurzels „Nitram“.

Und auch aus österreichischer Sicht lief es in Cannes 2021 hervorragend: Das von der britischen Regisseurin Andrea Arnold geleitete Gremium der Nebenschiene „Un certain regard“ vergab ihren Prix du Jury an Sebastian Meises ebenso präzise wie warmherzig gefertigtes Gefängnisdrama „Große Freiheit“, in dem Franz Rogowski und Georg Friedrich zwei Häftlinge spielen, die – trotz enormer Wesensdifferenzen – über die Jahre eine innige Liebe zueinander entwickeln.