Es wird einsam: Zwei starke neue Filme aus Österreich – „Perla“ und „Alarm“

Alexandra Makarovás emotional mitreißende Charakterstudie „Perla“ berichtet von einer zwischen den Welten Verlorenen, von einer Künstlerin im Exil, die ihrer Vergangenheit nicht entgehen kann. Eine nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 Geflohene erhält in Wien 1981 einen Anruf: Der Vater ihrer Tochter, lange inhaftiert, gibt an, todkrank zu sein, und bittet darum, sein Kind noch kennenlernen zu dürfen. So macht sich die Titelheldin, differenziert dargestellt von der Slowakin Rebeka Poláková, mit Tochter (Carmen Diego) und Ehemann (Simon Schwarz) auf die gefährliche Reise zurück in die tschechische Diktatur, zurück auch an die Seite eines einst Geliebten. „Perla“ ist weniger die Geschichte einer Flucht als das Drama einer Rückkehr.