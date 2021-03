"Eurotrash": Christian Krachts superber neuer Roman

Dieser Roman ist eine Geisteraustreibung, die alles Verdrängte ans Tageslicht bringen soll. Überraschend daran ist vor allem, wie lustig das zu lesen ist, was für eine tolle und starke Frauenfigur diese Mutter ist, die am Ende erneut in einer geschlossenen Klinik landet. Und wie anrührend die fragile Beziehung zwischen Mutter und Sohn beschrieben ist. In einer aberwitzigen Szene weht der Wind im Gebirge ein Bündel Geldscheine in eine tiefe Schlucht. Als wären sie bloß Müll. Eine schöne Beschreibung für vererbtes, verfluchtes Nazi-Geld.



Christian Kracht: Eurotrash. Kiepenheuer& Witsch. 224 S., EUR 22,70