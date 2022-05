Evelyn Steinthaler: Unter "nationalistischen Werwölfen"

Steinthaler, 51, verbirgt ihre Sympathien für Katja an keiner Stelle, was dem Buch nur zugutekommt. Das Vorgehen der Autorin ist umso verständlicher, als Steinthaler sich auf dem Feld der NS-Opferforschung mit Engagement und Verve bewegt: Sie hat über die Emigration des Opernsängers Richard Tauber und über die Liebe prominenter Paare in der Zeit des Nationalsozialismus geschrieben. In dem Comic „Peršmanhof – 25. April 1945“ (mit Illustrationen von Verena Loisel) erinnerte Steinthaler an ein Verbrechen auf dem Kärntner Anwesen, bei dem nach der Befreiung Österreichs durch die Alliierten noch Angehörige der SS wüteten: Elf Personen, darunter sieben Kinder, fielen dem Massaker zum Opfer.