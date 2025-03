Faschismus-Parabel und apokalyptisches Musical: Der Untergang wird heiter

Zwei Jahre lang, ab 2021, verbrachte Tsangari am Drehort, um Beziehungen zu den Einwohnern aufzubauen. 2023 wurde gedreht, unter Zeitdruck, in unberechenbarem und harschem Sommerwetter: „Es regnete unaufhörlich, wir wateten durch den Schlamm, um uns Nebel von Stechmücken.“ Ihr Filmprojekt sei in hohem Maß ein – auch landwirtschaftliches – „Community-Projekt“ gewesen: „Wir bebauten das Land, das seit Jahrhunderten als nicht urbar galt, und wir erlebten am Ende eine echte Ernte.“ Ein homegrown movie eben.

Die politische Allegorie in „Harvest“ ist deutlich: Gier, Fremdenhass und Korruption ergeben am Ende Barbarei. So gewinnt der Filmtitel einen sarkastischen Unterton: Man erntet, was man sät, gegebenenfalls auch Faschismus. Einen klassischen Historienfilm habe sie vermeiden, lieber eine gewisse Punk-Energie zuführen wollen. Monty Pythons Jesus-Farce „The Life of Brian“ (1979) sei auch ein zentrales Vorbild gewesen. „Meine Filme sind der Realität entrückt, sind nicht wirklich naturalistisch. Ich arbeite mit archetypischen Figuren und Formen. Sogar die Kostüme in ‚Harvest‘ sind erfunden, völlig anachronistisch. Wir suchten universelle Gewebe, eine Kostümweltsprache.“

Der Aufstieg des Totalitarismus sei „ein globales Virus“, sagt Tsangari. „Ich wache morgens auf, lese die grauenhaften Nachrichten und fühle mich wie mein ‚Harvest‘-Protagonist: ohnmächtig. Aber wir alle müssen weitermachen. Mit dem, was wir können, in unserer jeweiligen Nische der Welt.“ Der Witz in „Harvest“ ist bitter.

Ironie und Zorn

Sarkasmus lässt sich Joshua Oppenheimer ungern unterstellen; in seinem Singspiel stecke zwar „viel absurder Humor“, aber er hoffe inständig, dass „The End“ kein sarkastischer Film sei, keine „Eat the Rich“-Satire, die das Publikum auf die Superreichen herabblicken lässt – „sondern eine zutiefst aufrichtige Arbeit: aufrichtig in ihrer Ironie, ihrem Zorn, ihrer Verzweiflung, ihrer Liebe.“

Oppenheimer umkreist grundlegende ethische Themen – Menschlichkeit, Erlösung, die Wechselwirkungen zwischen Scham und Schuld. Und er hegt, trotz allem, einen zarten Optimismus: Man müsse seine Fehler anerkennen, um Vergebung bitten und vergeben können. „Die Menschheit steht heute, erstmals in ihrer Geschichte, vor der Auslöschung, wenn sie ihr zerstörerisches Verhalten, ihren Konsum weiterführt. Das wissen wir. Insofern leben wir bereits in einem postapokalyptischen Moment.“ Sein Film scheine in der Zukunft zu spielen, nach dem ökologischen Zusammenbruch, aber de facto erzähle er von der Gegenwart. „Es mag zu spät sein für die Familie in ‚The End‘, aber wer danach aus dem Kino ins Freie tritt, wird über sich den Himmel sehen können.“