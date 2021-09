Film über Ibiza-Affäre: Marathon für die Wahrheit

Man stößt, wenn man einen Dokumentarfilm über die Praxis des investigativen Journalismus drehen will, an natürliche Grenzen. Denn entweder sind die verhandelten Informationen geheim oder die Quellen zu schützen. Der Berliner Regisseur Daniel Andreas Sager, 36, hat es dennoch versucht: Zwei Jahre lang begleitete er die beiden renommierten Aufdecker der „Süddeutschen Zeitung“, Bastian Obermayer, 43, und Frederik Obermaier, 37, um deren Forschungsarbeit und Handwerk zu dokumentieren. Als Sager seinen Film 2017 vorbereitete, waren die „Panama Papers“ – mit tatkräftigem Zutun jenes Recherche-Duos – bereits veröffentlicht, die Auswertung der „Paradise Papers“ lief. Im Oktober 2017 wurde die furchtlose Investigativ-Bloggerin Daphne Caruana Galizia in Malta ermordet, was dem Film, der „Hinter den Schlagzeilen“ heißen sollte, zusätzliche Dringlichkeit verlieh.

Und dann geschah, gleichsam vor laufenden Kameras, noch etwas Ungeahntes. 2018 wurde den „SZ“-Journalisten ein mit versteckten Kameras aufgezeichnetes Video zugespielt, das politisch hochbrisant erschien, aber erst in allen Details überprüft werden musste: War es tatsächlich echt? Wie weit war es geschnitten oder manipuliert? Konnte es eine Falle sein, die vorführen sollte, wie überambitionierte Investigativreporter stets nur das wahrnehmen, was sie sehen und hören wollen?

„Hinter den Schlagzeilen“ zeigt die vielfältigen Abläufe und Debatten, die ein Fundstück wie das Ibiza-Video auslöst: Neben der rechtlichen Überprüfung und chefredaktionellen Konferenzen musste etwa auch ein Digitalforensiker verpflichtet und die Frage erörtert werden, in welcher Reihenfolge man den Betroffenen vor Veröffentlichung Gelegenheit geben sollte, Stellung zu nehmen. Die Gefahr der Instrumentalisierung wird diskutiert, akribische Faktenchecks finden statt. Der Druck wächst, die Fallhöhe ist gewaltig, der Ruf der Zeitung steht auf dem Spiel, insbesondere in Zeiten bedrohter Pressefreiheit und der gezielten Diskreditierung journalistischer Arbeit.