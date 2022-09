Filmfestspiele Venedig 2022: Betrachtungen zu Entertainment und Faschismus

Harry Styles ist in der Stadt! Einzig denkbare Reaktion (aus Sicht seiner Fans): Verzückung! Hysterie! Alle anderen reagieren eher ratlos: Wer ist der von kreischenden Menschen belagerte junge Hipster mit den Arm-Tattoos und der Sonnenbrille? Die ersten Paparazzi-Fotos, die den Pop-Superstar noch an Bord eines Wassertaxis und während seiner Ankunft am Lido zeigen, gingen bereits Minuten nach ihrer Herstellung um die Welt. Als Styles dann am Montagabend gegen 19 Uhr, an der Seite seiner aktuellen Partnerin, der US-Schauspielerin und Regisseurin Olivia Wilde („Booksmart“), kurz vor der Weltpremiere ihres gemeinsamen Films („Don’t Worry Darling“) über den roten Teppich tänzelte, stand fest: Mehr Glamour werden die 79. Filmfestspiele in Venedig wohl nicht mehr mobilisieren können.

Das englische Jugendidol gibt in Wildes giftbuntem neuen Film einen jungen Ingenieur, der mit seinen Kollegen in einer an Jim Carreys „Truman Show“ erinnernden Mustersiedlung am Rande der kalifornischen Wüste irgendwann in den 1950er-Jahren an einem streng geheimen wissenschaftlichen Projekt arbeitet. Die Frauen organisieren Haushalt und Kinder, winken jeden Morgen treuherzig den Limousinen ihrer Karriere-Mad-Men nach und erfreuen sich ihres sorgenfreien Lebens und einer konstanten Alkoholzufuhr. Bis einige von ihnen die Scheinidylle zu hinterfragen beginnen. An diesem Punkt setzen Paranoia und Horror ein, denn die Welt, die sie bewohnen, scheint brüchig.