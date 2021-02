Flake von Rammstein: "Wir sind ja keine Maschinenmenschen"

Über das Phänomen Rammstein kursiert ein geflügeltes Wort: Für die deutsche Sprache hat die Berliner Band in den vergangenen 23 Jahren mehr getan als das Goethe-Institut seit seiner Gründung. In sozialen Medien kann man von Fans lesen, die nur dank der sechs Musiker aus der ehemaligen DDR Deutsch gelernt haben. Ob in São Paulo, Sydney oder Paris - überall singen die Menschen nahezu fehlerfrei mit, wenn Sänger Till Lindemann seinen Bariton erklingen lässt. 2010 verkaufte die Band ihr Konzert im New Yorker Madison Square Garden, der wohl berühmtesten Arena der Welt, in nur 20 Minuten aus.