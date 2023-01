Florian Teichtmeister - Tatbestand: 58.000 Dateien

Nun hat sich der Verdacht bestätigt: Die Staatsanwaltschaft Wien hat am Freitag einen Strafantrag eingebracht – profil liegt das Dokument vor. Darin wird angeführt, Teichtmeister habe sich im Zeitraum vom Februar 2008 bis August 2021 pornografische Darstellungen Minderjähriger auf zumindest 58.0000 Mediendateien verschafft, „auf denen wirklichkeitsnahe, reißerisch verzerrte, auf sich selbst reduzierte und von anderen Lebensäußerungen losgelöste Abbildungen von Genitalien oder der Schamgegend Minderjähriger sowie geschlechtliche Handlungen durch und an mündigen und unmündigen Personen abgebildet sind“. Diese wurden auf 22 Datenträgern, darunter zwei Smartphones, zwei Laptops, einem Desktop und 13 externen Festplatten, einem USB-Stick und drei Speicherkarten gefunden. Der Prozess beginnt am 8. Februar.

Laut seinem Anwalt Michael Rami werde sich Teichtmeister bei dem Prozess schuldig bekennen. Er habe in den vergangenen eineinhalb Jahren mit den Behörden kooperiert und sei seit zwei Jahren in psychologischer Behandlung, „mit deren Hilfe es ihm gelungen ist, seine seelischen Probleme aufzuarbeiten, die ihn zum Besitz der besagten Dateien gebracht hatten“, so Rami zum ORF.

Freilich wiegt die Frage schwer, wie Teichtmeister in der zweijährigen Therapiephase, in der er sich sein schwerwiegendes Vergehen offenbar selbst eingestanden hatte, zu einem der meistbeschäftigten Schauspieler am Burgtheater avancieren konnte. Er hatte eine Hauptrolle in Handkes „Zdeněk Adamec“, spielte den Caliban in „Der Sturm“ und ist als eitler Filmschauspieler in der von Martin Kušej inszenierten Komödie „Nebenan“ zu sehen, die erst diesen Oktober Premiere hatte. Natürlich galt damals die Unschuldsvermutung. Dennoch: Warum hakte offenkundig niemand nach, nachdem die Vorwürfe sogar in theaterferneren Kreisen bekannt geworden waren? In der Stellungnahme des Burgtheaters heißt es nun, man habe „mit großem Entsetzen“ erst durch die Medien von den Ermittlungsergebnissen erfahren. Es bestehe kein Zweifel, „dass wir mit sofortiger Wirkung Florian Teichtmeister entlassen“. Anscheinend hat auch der Schauspieler bereits selbst die Notbremse gezogen: Teichtmeister habe „in der Zwischenzeit sein Arbeitsverhältnis mit dem Burgtheater mit sofortiger Wirkung beendet“, so die Pressestelle.