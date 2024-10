Das heilige Ja!

„Es werden künstlich Gefühle erzeugt“, sagt Christoph Janacs. Gefühle, die „das eigene Land, die eigene Nation und das Fremde, Andersartige“ betreffen. „Jeder Staat, jede Nation ist historisch gewachsen und in den allermeisten Fällen künstlich erzeugt, indem man Grenzen aus irgendjemandes Interessen gezogen hat, nicht selten über die Köpfe der betroffenen Menschen hinweg.“

Es ist vor allem die toxische historische Schlacke, die so erdrückend auf den Zeilen der Bundesländerlieder lastet: Fünf Landeshymnen wurden von engagierten Parteigängern des nationalsozialistischen Regimes respektive von radikalen Antisemiten komponiert oder getextet; in zwei dieser Kompositionen, vor dem Untergang der Monarchie verfasst und später in den Rang von Landeshymnen erhoben, finden sich noch immer territoriale Ansprüche auf längst verlorene Gebiete. „Denn allzu viele jener Persönlichkeiten, die Hymnenmelodien oder -texte schufen, vertraten offensiv ein inhumanes Weltbild, das heute Strafverfolgung nach sich zöge“, protokollieren die Autoren in „O du mein Österreich“.

Sieben Jahre nach dem Holocaust beförderte Oberösterreich den Heimatdichter und Antisemiten Franz Stelzhamer (1802–1874) zum Landeshymnendichter. Ludwig Laher sagt: „Die Politik in Oberösterreich, wo ich Anfang der 1990er-Jahre erstmals auf Stelzhamers Hitlers Diktion vorwegnehmende Unsäglichkeiten wie den alles aussaugenden jüdischen ‚Riesenbandwurm‘ hinwies, dem der Kopf abgeschlagen gehört, hat bis heute nicht einmal aufklärende Ergänzungstafeln an den vielen Stelzhamerdenkmälern, -schulen und -straßen anbringen lassen, wie sie in Wien-Mitte inzwischen die Stelzhamergasse zieren.“ Stelzhamers „Hoamatland“ erklingt in Oberösterreich bei vielen Anlässen ungebrochen aus voller Kehle.

Weiter mit Ludwig Laher ins geografische Nebenan. „Wenn man in Niederösterreich 1965 ausgerechnet ein banales Gedicht des Nazipropagandisten Franz Karl Ginzkey, dessen berühmt-berüchtigtes Kinderbuch ‚Hatschi Bratschis Luftballon‘ schon 1962 wegen seines unerträglichen Rassismus textlich verändert wurde, als Landeshymne auswählt, dann dürfen einem wohl die Haare zu

Berge stehen.“ Ginzkey (1871–1963) trat 1933 wegen der Proteste des PEN-Clubs gegen die Verfolgung von Autorinnen und Autoren durch die Nationalsozialisten sowie gegen die Bücherverbrennungen aus dem österreichischen PEN-Club aus; er war Mitglied im „NS-Kampfbund für Deutsche Kultur“, im „Reichsverband Deutscher Schriftsteller“ und schloss sich 1936 dem „Bund deutscher Schriftsteller Österreichs“ an, der für den „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland plädierte.

Die gesetzliche Verankerung der auf einem Gedicht von 1822 basierenden Kärntner Landeshymne wiederum – inklusive der von der Lehrerin und Heimatdichterin Agnes Millonig 1928 neugetexteten vierten Strophe – erfolgte 1966. Die Steirerin Millonig (1884–1962) war Kärntner Abstammung; zwei Monate nach Hitlers Machtergreifung in Deutschland im März 1933 trat sie der „NS-Frauenschaft“ bei und wurde illegales NSDAP-Mitglied. Im Gedicht „Das heilige ‚Ja!‘“ forderte sie 1938 zum „Anschluss“ Österreichs an das Dritte Reich auf: „Jedes ‚Ja‘ ist Dank und Wollen! / Jedes ‚Nein‘ ist Hochverrat!“

In Schmach und Schmerz

Der Salzburger Lehrer, Schuldirektor und Komponist Ernst Sompek (1876–1954) zeichnete musikalisch für die 1934 erstmals öffentlich erklungene Salzburger Landeshymne „Land unsrer Väter“ verantwortlich. Sompek, notieren die Autoren in „O du mein Österreich“, sei „längst Parteigänger der schon damals mit dem Judenmassenmord kokettierenden Nationalsozialisten“ gewesen, als er die Salzburger Landeshymne komponiert habe.

Es ist schließlich leicht, die steirische Landeshymne schrecklich zu finden. Der Jäger wagt hier kühn sein Leben, die Sennerin trällert frohe Jodler, die Gams springt keck umher. Fragwürdig wird das Loblied allerdings gleich in der ersten Strophe: Noch immer wird jene Grenzziehung besungen, die nach dem Ersten Weltkrieg schon nicht mehr zutreffend war, jedoch beharrlich ignoriert wurde: „Hoch vom Dachstein an, wo der Aar noch haust, / bis zum Wendenland am Bett der Sav’ / und vom Alptal an, das die Mürz durchbraust, / bis ins Rebenland im Tal der Drav’.“ In „O du mein Österreich“ ist zu lesen: „Mit der steirischen Landeshymne ist es so eine Sache. Sie laboriert seit dem ersten Tag ihres Daseins ganz faktisch an Realitätsverweigerung.“ Ein heillos verzopfter Mythenbaukasten, im Jahr 1844 von einem Grazer Buchhändler zu Papier gebracht. Ebenfalls nicht ganz taufrisch: Tirols Andreas-Hofer-Hymnus, 1948 per Landesgesetz festgelegt, 138 Jahre nach der Hinrichtung des zum Freiheitshelden hochstilisierten Aufständischen: Personenkult und Waffenbrüderschaft über den Tod hinaus. „Ganz Deutschland, ach, / In Schmach und Schmerz“ trauert darin mit.

Einzig Vorarlbergs Hymne darf sich rühmen, frei von historischem Ballast zu sein – wenn auch nicht von habitueller Selbstbespiegelung: Ländle hier, Ländle da, Ländle dort. Macht nix. „Oho Vorarlberg“, die 50 Jahre alte Alternativhymne von Sänger Reinhold Bilgeri und Schriftsteller Michael Köhlmeier, ist ohnehin bekannter als das offiziöse Geleier. Oho Vorarlberg. Oje Österreich.