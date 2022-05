Geisterstunde: Impressionen von den 75. Filmfestspielen in Cannes

Ein Wettbewerbsbeitrag blieb in Sachen Originalität unangefochten. Der inzwischen 79-jährige kanadische Body-Horror-Futurist David Cronenberg („The Fly“; „,Dead Ringers“) verklammert in „Crimes of the Future“, acht Jahre nach seiner letzten Regiearbeit, die „Maps to the Stars“ heißt, Libido und Chirurgie: Es geht um Mutation und Erweiterung der menschlichen Physis, um operative Eingriffe, die anderen Zwecken als bloß kosmetischen oder medizinischen dienen. Viggo Mortensen tritt in „Crimes of the Future“ als am eigenen Leib experimentierender Künstler auf, der sich die in ihm wie Tumore entwickelnden neuen Organe öffentlich entnehmen lässt, Léa Seydoux fungiert als seine Partnerin. Ihre öffentlichen Aktionen beschwören den Erotizismus der Chirurgie herauf, „Surgery is the new sex“ lautet ihr Wahlspruch. In dieser abgründigen Groteske fallen Begriffe wie „Designer-Krebs“ und „Organtätowierung“, plastikverarbeitende Verdauungssysteme bilden sich in den Menschen aus, und man ruft Schönheitswettbewerbe für innere Organe aus.

„Crimes of the Future“, im sommerlich überhitzten Griechenland 2021 gedreht, ist ein radikal gedämpfter Noir-Schocker geworden, ein Werk des Transhumanismus und der Post-Suspense. Cronenberg denkt darin längst Bestehendes (etwa die Sucht, Körper und Gesicht zu verändern) nur ein, zwei Schritte weiter. Wie real die Grundlagen der scheinbar so abwegigen Motive in „Crimes of the Future“ sind, zeigte ein radikaler Dokumentarfilm in dem – heuer hochklassig programmierten – Cannes-Nebenfestival Quinzaine des réalisateurs: Das britisch-schweizerische Regie-Duo Lucien Castaing-Taylor und Véréna Paravel („Leviathan“) erkundet in „De humani corporis fabrica“ das ganz alltägliche Treiben in einem Pariser Krankenhaus, unter besonderer Berücksichtigung maximal invasiver Operations- und Körperdurchleuchtungstechniken. Und es ist frappant, wie ähnlich viele ihre Motive jenen Cronenbergs sind.

Der von filigranen Maschinen, Kameras und Greifarmen traktierte Menschenkörper wird hier zum blutigen Hauptschauplatz: Schrauben werden in ein Rückgrat gedreht und ein Gehirn gedrillt, Schläuche durch Harnröhren gezogen, Tumore abgetrennt und filetiert. Leichte Kinokost sieht naturgemäß anders aus als dieses Werk, aber der „Akt des Sehens mit eigenen Augen“, um es mit dem Titel eines alten Autopsiefilms des amerkanischen Kino-Avantgardisten Stan Brakhage zu sagen, ist nötig, wenn es um die handfeste Frage geht, was genau mit unseren Körpern in den Institutionen geschieht, die für deren Behandlung (und Entsorgung) zuständig sind.