Gerhard Roth: Sätze und Staub

"Gerhard war im besten Sinne ein Besessener. Er wollte alles, was er in der Welt wahrnahm, retten. Das Archiv, das ein zentraler Teil seines Werks war und ist, diente ihm dazu als eine Art Arche Noah." Roth, ein überaus genauer Denker, Sammler und Schreiber, hat über die Jahrzehnte eine ziemlich einzigartige Fülle an Welt, wunderbares, wild wucherndes Wissen zusammengetragen. In dem geduckten Haus neben dem Nussbaum stehen Regalreihen voller Bücher. Ein Wissenskabinett von unschätzbarem Wert, eine Papierschatzkammer.



Im Nabl-Institut lagern aktuell 165 Archivboxen mit handschriftlichen Materialien, dazu Hunderte Notizbücher, Tausende Bände aus seiner Wiener Bibliothek, der Briefverkehr mit 2895 Korrespondenzpartnern, weit über 40.000 Fotos. Über 20 Jahre hat Bartens eng mit Roth zusammengearbeitet. "Sein Tod ist noch immer unfassbar. Er fehlt uns allen."Bartens ist derzeit mit der Sichtung von Nachlieferungen aus dem Nachlass beschäftigt, aller Voraussicht nach noch auf Jahre hinaus. "Werkfassungen, Recherchematerialien, Briefe, was immer er seinem Archiv einverleiben wollte, liegen zur weiteren Bearbeitung in meinem Büro. Dazu Eintrittskarten in die Sturm-Graz-Arena, Petitionen für einen syrischen Künstler, Aussendungen des Mauthausen-Komitees." Nur der Autor selbst ist nicht mehr da. "Im Grunde genommen sind Gerhards Bücher das Archiv",sagt Bartens. Das Archiv selbst sei immer die Leiter gewesen, die Roth beiseitegestellt habe, sobald der jeweils neue Band erschienen sei. "Die Imker", so verabschiedet sich Daniela Bartens am Telefon in Graz, sei die Arche Noah.



Darin ist zu lesen: "Bücher zeigen das wahre Gesicht der Wirklichkeit, indem sie diese mit dem ersten Satz zerstören und eine neue errichten. Du befindest dich auf deinem Stuhl, in deinem Bett und bist zugleich geflohen oder abgehauen, verreist in eine neue Dimension, in der du augenblicklich-und für alle unsichtbar-beteiligst bist."



Beim Nussbaum in Sankt Ulrich soll bald ein Erinnerungsort an Gerhard Roth entstehen, seine Asche beigesetzt werden. Es ist ein hübscher Zufall, dass sich hier, wie in der ganzen Umgebung, tief unter der Erdoberfläche noch Schächte und Höhlen des einstigen Kohleabbaus finden, längst stillgelegt und zumeist zugeschüttet. Mit dem Aushöhlen und Umpflügen, Durchstöbern und Umgraben wusste Roth selbst viel anzufangen.



Roth starb am 8. Februar im Grazer Landeskrankenhaus. Vor dem einwöchigen Spitalaufenthalt hatte er noch Fotos in Mappen geordnet. "Fototagebuch Juli, August 2021-Insekten, Hühner, Enten",verkündet das handschriftliche Etikett auf der Mappe mit den Nahaufnahmen des Federviehs, allesamt unterm Nussbaum hinterm Haus mit der Kamera festgehalten. Insgesamt habe Gerhard an diesem Tag 701 Prints eingeordnet, erinnert sich Senta Roth. An dem Buch, an dem er schrieb, wollte er so bald wie möglich weiterarbeiten. Senta Roth hat noch den Satz im Ohr: "So, das schreibe ich fertig, sobald ich nach Hause komme."Zwei der geplanten drei Teile hat Roth vollendet. "Jenseitsreise" steht als Titel auf dem Manuskript.

Gerhard Roth: Die Imker. Mit Illustrationen von Erwin Wurm. S. Fischer, 549 S.,EUR 32,90