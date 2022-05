Campino von Die Toten Hosen: „Putin hat alles erreicht, was er verhindern wollte“

profil: Seit ein paar Jahren sind Sie offiziell britischer Staatsbürger. Wie haben Sie den Brexit erlebt?

Campino: Eine herbe Enttäuschung. Ich habe mich mit britischer Mutter und deutschem Vater stets als Europäer gefühlt. Ich bin sicher, wenn diese Abstimmung heute stattfände, würde sich Großbritannien bestimmt nicht von der EU abwenden.

profil: Mit dem Rapper Marteria haben Sie kürzlich die beiden Songs „Scheiß Wessis“ und „Scheiß Ossis“ veröffentlicht. Fremdeln Ost und West nach über 30 Jahren Wiedervereinigung noch immer?

Campino: Im Grunde ist es ein Plädoyer für die Freundschaft und fürs Zusammensein, wenn auch auf ironische Art und Weise. In Zeiten des Krieges geht es aber um Wichtigeres als um Befindlichkeiten zwischen Ost- und Westdeutschen. Wir bekommen auf fürchterliche Art vorgeführt, was für ein unglaubliches Glück wir mit der Wiedervereinigung hatten, die so unblutig verlaufen ist und welch teures Gut die Freiheit ist, die immer neu verteidigt werden muss. Ich schätze, dass es aktuell niemanden in der Bundesrepublik gibt, der über die Wiedervereinigung unglücklich wäre.

profil: Was ist bei einem Song wichtiger: Eine gute Textzeile oder die politische Message?

Campino: Die politische Message darf nicht zum Programmpunkt werden nach dem Schema: Wir basteln uns ein Album, und dazu gehören vier lustige Songs, ein paar Liebeslieder, eine Saufhymne und am besten zwei politische Statements. Musikalisch sozialisiert wurde ich von der ersten Punk-Bewegung. Natürlch den Sex Pistols, aber vor allem von The Clash und Bands wie den Stiff Little Fingers. Diese Gruppen haben eben nicht nur Wir-sind-dagegen-Slogans rausgehauen, sondern auch Alternativen aufgezeigt. Sie traten für Hausbesetzer ein, kämpften um Gerechtigkeit in Irland, feierten Rock Against Racism und verbrüderten sich mit Reggae-Musikern. Jenseits der Musik fängt es erst an, interessant zu werden.