Geschenke gesucht? Tipps aus Film, Musik und Literatur

Teeservice Pet Shop Boys Musikalisch haben die Synth-Pop-Legenden Pet Shop Boys ihr 40-jähriges Release-Jubiläum bereits im Frühjahr mit ihrem Album „Nonetheless“ gefeiert, das sie in der vollen Blüte ihrer Kompositionskunst zeigte. Jene LP kann man über die Feiertage ja durchaus wieder auf den Plattenteller legen – und sich dazu vielleicht auch eine Tasse Tee kredenzen. Besonders stilecht gelingt das mit dem limitierten Teeservice (handgefertigt, 22 Karat vergoldet, aus feinem Knochenporzellan), das Neil Tennant und Chris Lowe im Rahmen ihrer „Since 1984“-Serie auf den Markt gebracht haben. Zu beziehen über: shop.petshopboys.co.uk/eu. Bleibt zu hoffen, dass sie die Sache mit dem Abwarten und Teetrinken in Bezug auf ein mögliches neues Album nicht allzu wörtlich nehmen. Christoph Prenner

Das Nonstop-Kinoabo Zum Preis von zwei Tickets einen ganzen Monat lang in Österreichs beste Kinos? Klingt fast zu gut – ist trotzdem wahr. Das nonstop-Abo gilt in 14 Wiener Programmkinos, zehn weiteren Lichtspielhäusern in den Bundesländern sowie beim sommerlichen „Kino wie noch nie“ im Wiener Augarten. St. Gr.

Zwei aberwitzige Kinoabende mit den Marx Brothers Das Österreichische Filmmuseum nimmt heuer ein altes Dogma wieder auf: Zwischen den Jahren sind verbindlich Werke der Marx Brothers aufzuführen! Zwei Tage (27./28.12.), vier surreale Werke aus den 1930er-Jahren in analog projizierten Originalfassungen. So geht Post-Weihnachten!

Drei beste Klassikalben des Jahres Daniil Trifonov: My American Story – North (Deutsche Grammophon)

Die Wucht. Die Brillanz. Die Eleganz. Die Attacke. Aber auch: die leise Zudringlichkeit. Das Klavierspiel des 33-jährigen Russen Daniil Trifonov ist in der stilistischen Bandbreite von US-Komponisten von Gershwin bis Cage so überwältigend gut wie vielgestaltig.

© Deutsche Grammophon

Michael Spyres: In the Shadows (Warner)

Der US-Tenor interpretiert mit Les Talens Lyriques unter Christophe Rousset Werke von Beethoven, Bellini, Weber und Wagner: Wiens aktueller Palestrina und Bayreuths künftiger Stolzing zeigt, wo Richard Wagner gelernt hat. Exemplarischer Tenorgesang. George Enescu: Sinfonien Nr. 1-3, Rumänische Rhapsodien 1 & 2 (Deutsche Grammophon)

Ein immer noch unterschätzter rumänischer Komponist (1881-1955) wird in Paris von seinem Landsmann Cristian Măcelaru mit dem Orchestre National de France zum Leuchten gebracht. Eine klangsinnliche Entdeckung. M. B.

Ciné-Modebildband How Directors Dress (A24 Publishing)

Mit Werken wie „Moonlight“ oder „Everything Everywhere All at Once“ hat sich A24 als eine der den Zeitgeist prägenden Produktionsfirmen etabliert. Auch im Merchandising-Bereich setzt sie Maßstäbe – der Webshop (shop.a24films.com/products/how-directors-dress) lädt zum ausgiebigen Stöbern ein. Der Bildband „How Directors Dress“ aus dem hauseigenen Verlag beschäftigt sich mit der „Arbeitskleidung“, die Regiekaliber bei ihren Dreharbeiten trugen. Spike Lees Oversized-Sportswear, Steven Spielbergs All-Denim-Look, Sofia Coppolas Button-up-Hemden, Hayao Miyazakis Schürzen, John Fords Khaki-Hosen und Rainer Werner Fassbinders Nadelstreif-Rollkragen-Kombi laden zu ausgiebigen Reflexionen über die Intersektion von Film und Mode ein. Lights – Camera – Fashion! Christoph Prenner

© A24 Publishing

Drei beste Romane des Jahres Frank Schulz: Amor und Goliath (Galiani)

Der Hamburger Romancier holt wunderbar weit aus und zieht erstaunlich weite Kreise (Klima-, Liebes-, Lebens-, Beziehungskrisen). Viel mehr ist von einem gegenwartssatten Roman nicht zu erwarten.

© Galiani

Miranda July: Auf allen vieren (Kiepenheuer & Witsch)

„Wir werden von Winden durchs Leben gewirbelt“, stellt die namenlose Ich-Erzählerin in „Auf allen vieren“ fest. Ein Roman, der Zeitdiagnose und blutigen Witz bietet. Samantha Harvey: Umlaufbahnen (dtv)

Was ist das Leben ohne die Erde? Und was die Erde ohne die Menschheit? Sechs Astronautinnen und Astronauten umkreisen diesen Planeten und seine großen Fragen. Samantha Harveys Booker-Prize-gekrönter Roman. Pat

Drei beste Pop-Alben des Jahres Charli XCX: Brat (Warner/Atlantic)

Das Wort des Jahres – und dessen Album sowieso. Niemand hat Pop 2024 annähernd so geprägt wie Party Queen Charlotte Aitchison aka Charli XCX mit ihrer Anthologie schriller, schneller Rave-Pop-Hymnen: radikal kontemporär, unschlagbar cool und so, so very brat.

© Warner

Beth Gibbons: Lives Outgrown (Domino)

30 Jahre nach dem Debüt der bahnbrechenden Trip-Hop-Band Portishead präsentiert deren Sängerin auf ihrem ersten Soloalbum rauen, kontemplativen Kammer-Folk als Zeugnis von Tod und Verlust. Aufwühlend, anrührend. Two Shell: Two Shell (Beggars)

Über die Identität der Schöpfer dieser Musik ist nichts bekannt. Was den Blick frei macht für diese völlig irrsinnige, hyperaktiv-hibbelige, unwiderstehliche Zukunftsmusik im Trolling-Erbe von The KLF: the shape of pop to come. Christoph Prenner Drei beste Sachbücher des Jahres Mary Beard: Die Kaiser von Rom (S. Fischer)

Weshalb ist die Amerikanerin Mary Beard die bekannteste Althistorikerin der Welt? Genau: Weil sie in ihren Büchern so zupackend wie klug die untergegangene Welt Roms wiederauferstehen lässt. Marina Münkler: Anbruch der neuen Zeit (Rowohlt Berlin)

Martin Luther, Türkenkriege, Hexenverbrennungen: Münkler, Professorin für Mittelalterliche und Frühneuzeitliche deutsche Literatur an der Technischen Universität Dresden, erzählt das dramatische 16. Jahrhundert nach. Eva Horn: Klima. Eine Wahrnehmungsgeschichte (S. Fischer)

Es ist immer ein Ereignis, wenn sich die deutsche Germanistin Eva Horn ausführlich eines Themas annimmt: „Klima“, die profunde Umwelt-Analyse mit den Werkzeugen der Literatur. Pat Drei beste Kinderbücher des Jahres Jörg Sundermeier, Katrin Funcke: Eine verbogene Geschichte (Bahoe)

Es treten auf: der Maulwurf Rüffeldirk, die Feldmaus Mattjöh, der Schmetterling Büzanz, schließlich die Eselin Satre. Eine kleine große Saga über Freundschaft und das längst rare Gut des Miteinanders. Lukas Kummer/Thomas Bernhard: Die Autobiografie als Graphic Novel (Residenz)

Thomas Bernhard für Kinder? Warum nicht. Die gezeichnete Lebens- und Leidensgeschichte des austriakischen Literaturklassikers hält Überlebenstipps und Schwarzhumorigkeit bereit. Franz Suess: In den Taschen des schönen Herrn Tag (Luftschacht)

Der schöne Herr Tag sammelt, was andere achtlos liegen lassen: letzte Worte und Sonnenstrahlen, die sich nächtens zu Träumen bündeln. Ein lieber Außenseiter sorgt für guten Schlaf! Pat