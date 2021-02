Golden Globes: Festhalten an Awardshows trotz Kinoruin

Für die grauen Monate, die von November bis tief in den Februar reichen, hat man in Hollywood einen typisch glitzernden Begriff erfunden. Man nennt sie die film awards season - als gäbe es zwischen Winter und Frühling noch eine fünfte Jahreszeit: die Saison der goldenen Statuetten. In einer weniger angeschlagenen Zeit würde sich die Phase der großen Filmpreise diese Woche, nach den Auszeichnungen durch die Kritikerzirkel in Los Angeles und New York, nach Golden Globes und Goldenen Himbeeren ihrem programmierten Höhepunkt entgegenneigen: den bombastisch in Szene gesetzten Academy Awards, der alljährlichen Oscar-Gala, in der vor den Augen einer Weltöffentlichkeit (darunter immer noch gut 23 Millionen Menschen allein an US-Fernsehschirmen) eine Branche ihren eigenen Glanz, Witz und Magnetismus feiert. Oder eben: was sie dafür hält. Doch die Pandemie hat alles durcheinandergewirbelt: Die Golden Globes besetzen nun, statt wie üblich bereits Anfang Jänner vergeben worden zu sein, den Platz, den eigentlich die Oscars für sich reserviert hatten: den 28. Februar.



Die anhaltende Virus-Krise hat in Hollywood zu Verschiebungen geführt, aber interessanterweise nicht zu Absagen: Man hält verzweifelt an den alten Formaten und dem Reiz des ewigen Staraufgebots fest, um eine Art der Beständigkeit wenigstens noch simulieren (und um sich die stattlichen Zuwendungen der Werbekunden erhalten) zu können. Während die Filmbranche in weniger als einem Jahr zu einer virtuellen On-Demand-Welt umgebaut worden ist, sollen die alten Rituale, auch wenn sie nur noch Schatten ihrer selbst sind, so etwas wie Unerschütterlichkeit demonstrieren. Die Golden Globes sind seit 1944 als Filmpreisveranstaltung der Arts-&Entertainment-Auslandspresse in Hollywood institutionalisiert (es handelt sich dabei um etwa 90 wahlberechtigte Menschen, lediglich ein Hundertstel dessen, was die Oscar-Academy an Jury aufbietet), seit 1962 ist diese auch mit Fernsehauszeichnungen garniert; sie werden also heuer (nach mitteleuropäischer Zeit) in den frühen Morgenstunden des 1. März verliehen werden. Die Moderatorinnen sind zwei gestandene "Saturday Night Live"-Komödiantinnen: Tina Fey wird von New York aus mit Kollegin Amy Poehler in Los Angeles polemisieren und die Show gleichsam parallel führen. Die eingeladene Film- und Fernsehprominenz soll ihre Laudationes, so wenigstens der Plan, live im Studio halten, die Ausgezeichneten werden wohl eher per Video zugeschaltet.

42 Nominierungen in 25 Kategorien für Netflix

Um das Kino in seinem engeren Sinn wird es an diesem Abend nur am Rande gehen. Denn der Krisengewinnler Netflix hat das vergangene Jahr dazu genutzt, seine globale Macht auszubauen: Der Streaming-Dienst hat nicht nur die beiden Favoriten des Abends, David Finchers "Citizen Kane"-Hommage "Mank" und die Serie "The Crown", produziert, die je sechs Mal nominiert wurden, sondern auch Aaron Sorkins "The Trial of the Chicago 7" (fünf Nominierungen) zur Uraufführung gebracht, zudem mit mehrfach nominierten Serien wie "Ozark", "Ratched" und "The Queen's Gambit" beeindruckt. Auf ungeahnte 42 Nominierungen in 25 Kategorien bringt es Netflix nun, die Streaming-Konkurrenten Amazon und Hulu kommen auf nur je zehn Nennungen. Hollywoodstudios wie Sony, Warner Bros und Universal mussten 2020/21 noch einmal dramatisch Federn lassen. Sogar das mit seinen unzähligen Medienzweigen und Subunternehmungen vor Kurzem noch praktisch hegemonial regierende Disney-Imperium kommt angesichts von 25 Nominierungen nicht einmal in die Nähe der Netflix-Zahlen.