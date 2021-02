Interview mit Jodie Foster: Wie zoomt man mit einem Superstar?

Filmstars in Luxushotelzimmern am Lido oder in abgeschirmten Strandcafés an der Côte d’Azur zu treffen, das ist vorläufig vorbei. Wenn man als Kulturredakteur heute mit Leuten sprechen will, die in amerikanischen Großproduktionen auftreten, muss man sich in ein sogenanntes virtual junket, eine Online-Begegnungszone zwischen Medienmenschen und Kinogrößen, begeben. Man gerät per freundlicherweise vorab zugesandtem Zoom-Link dorthin, wartet ein bisschen und wird dann an jene Person weitergeleitet, die man interviewen möchte. Theoretisch. Praktisch kann es ein wenig komplizierter werden.

Es geht im konkreten Fall um den Film „The Mauritanian“, das Drama eines über Jahre unschuldig in Guantanamo inhaftierten und gefolterten Mannes; die Dreharbeiten waren punktgenau vor Ausbruch der Viruskrise, Mitte Februar 2020, beendet. Der österreichischen Agentin des deutschen Filmverleihs gelingt es, mir einen Termin mit Jodie Foster zu verschaffen, die im Film die abgebrühte Anwältin des fälschlich terrorverdächtigen Helden spielt. Das für das Interview zuständige, von Los Angeles aus operierende Marketing- und Publicity-Unternehmen arbeite nach eigener Definition mit einem „Full-Service-Team“ an „innovativen und dynamischen Werbe- und Marketingkampagnen“. Mir ist das recht.

Mein Interview soll am 31. Jänner um 9:35 Uhr Pacific Time stattfinden, also um 18:35 mitteleuropäischer Zeit; ich möge mich bereits um 18:05 Uhr in den „Warteraum“ zuschalten, das Gespräch soll dann exakt 15 Minuten lang dauern. Ich wende per E-Mail ein, dass das ein bisschen wenig sei, um den politischen Tangenten des Films gerecht zu werden. Man verhandelt noch ein wenig zwischen Wien und L.A., schließlich werden mir 20 Minuten gewährt.

Am Sonntagabend klicke ich also um kurz nach 18 Uhr den Zoom-Link, der mich in den „Willkommensbereich“ führen soll, an und gerate in einen „Warteraum“, in dem bereits gut 20 mir gänzlich unbekannte, hauptsächlich amerikanische JournalistInnen mit stoischen Mienen in ihre PC-Kameras schauen und auf ihre Begegnungen mit Regisseur Kevin Macdonald oder auch den Schauspieler Tahar Rahim warten. Die beiden für Betreuung und Weiterleitung zuständigen Publicity-Personen agieren in verschiedenen virtuellen Räumen, die eine, ein gelassener Mittdreißiger, der auch in einer Bluesrockband spielen könnte, leitet einen, wenn man an der Reihe ist, an die andere, eine junge Frau weiter, die in irgendeinem Break-out-Room mit hochprofessionellem Lächeln kuriose Prä-Interview-Instruktionen vergibt.

„Hi Stefan“, sagt der Bluesman eine halbe Minute nach meiner Ankunft in diesem Zwischenreich, in dem grundsätzlich nur noch Vornamen Gültigkeit haben. „Hello“, erwidere ich dankbar. „Great to see you“, sagt er, während er mit gesenktem Blick etwas in seine Tastatur hackt. Er scheint für die technische Organisation dieses Junkets zuständig zu sein. Einer meiner Kollegen wird von ihm darüber in Kenntnis gesetzt, dass man „in Tahar’s Room“ nun „offiziell“ 25 Minuten später dran sei als vereinbart. Er könne, wenn er wolle, gerne erst in zehn oder 15 Minuten wiederkommen. Welchen Link sollte er jetzt nehmen, fragt ein anderer Journalist nach, den ich schon seiner Konfusion wegen mag.

Ich werde unversehens zu der jungen Frau weitergeleitet, die ihre Briefings fortsetzt: Ich möge meine „notifications“ unter Zuhilfenahme des „option key“ jetzt blockieren. Die Wahltaste finde ich, aber welche Benachrichtigungen, frage ich nach. Und angenommen, ich würde verstehen, was sie damit meint: Wie sollte ich diese „blockieren“? Ob ich ein Windows-Gerät oder einen Mac verwende, fragt sie geduldig nach, ihr ist offenbar gerade klar geworden, dass sie mit mir bei null beginnen muss. Ich sage wahrheitsgemäß: „Mac.“ Sie verweist mich auf den oberen rechten Rand meines Bildschirms, dort fände ich ein Symbol, das aus je drei Linien und Punkten bestehe. Ich folge ihren Anweisungen, was soll man sonst machen.